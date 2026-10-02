Llama Liliana Salinas a fortalecer convivencia familiar ante restricción de celulares

La presidenta honoraria del DIF Coahuila señaló que la medida federal debe acompañarse de una mayor participación de las familias para fortalecer las relaciones humanas y el desarrollo socioemocional de niñas, niños y adolescentes

La prohibición del uso de teléfonos celulares en escuelas primarias y secundarias, que entrará en vigor a nivel federal en noviembre de este 2026, debe acompañarse de una mayor participación de las familias para fortalecer la convivencia y el desarrollo socioemocional de niñas, niños y adolescentes, consideró Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila.

Consideró que reducir el uso de dispositivos electrónicos permitirá a los estudiantes disponer de más tiempo para convivir, jugar y desarrollar habilidades sociales y emocionales. «Necesitamos que ellos se encuentren tiempos para jugar con los demás, para desarrollar sus habilidades sociales, para fortalecer también sus habilidades emocionales», expresó.

También llamó a madres y padres de familia a evitar que celulares y tabletas sustituyan la comunicación en el hogar, por lo que pidió mantenerse atentos a las necesidades de sus hijos y fortalecer las relaciones familiares. «Los celulares, los iPads, que no sustituyan la comunicación», manifestó.

Subrayó que la formación de niñas, niños y adolescentes requiere la participación de todos, pues las autoridades pueden brindar apoyo y atender situaciones externas, pero no sustituir la responsabilidad de las familias dentro de los hogares.

En este sentido, destacó programas como «Impulsores de Paz» y «Vive Libre sin Drogas», desarrollados en coordinación con Inspira Coahuila, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud para fortalecer el entorno familiar y social.

Finalmente, Salinas Valdés reiteró que las instituciones mantienen abiertos sus canales de atención para las familias que requieran orientación o herramientas para enfrentar distintas situaciones relacionadas con la formación y bienestar de sus hijos. «Seguimos en eso, siempre abiertos para apoyar a todas nuestras familias, para ayudarlos a fortalecer su tejido familiar», concluyó. (OMAR SOTO)