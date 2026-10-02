Ana Karen Sánchez Flores da banderazo a Arteaga en Marcha

Arteaga Coahuila.- La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores dio el banderazo de arranque a la brigada integral Arteaga en Marcha en la colonia Bella Unión, donde se realizan trabajos de bacheo en frío y en caliente, revisión de luminarias y retiro de maleza, además del programa Recicla y Gana, que permite intercambiar PET por productos de limpieza para el hogar.

Durante la jornada, la alcaldesa señaló que Arteaga en Marcha es una estrategia para trabajar directamente en territorio, escuchar a la ciudadanía y responder con acciones concretas a sus necesidades.

El banderazo contó con la participación de sus compañeros del Republicano Ayuntamiento, así como de Javier Manzanares, director de Servicios Primarios; Luis Flores, director de Ecología; y Artemio Alejandro García, director de Obras Públicas, quienes coordinan las acciones desde sus respectivas áreas.

Bella Unión es la primera colonia atendida por esta brigada, que posteriormente llegará a otros sectores de la cabecera municipal y a los ejidos de Arteaga.

Esta estrategia responde a una visión de trabajo cercano a la ciudadanía, acorde con la visión que el gobernador Ing. Manolo Jiménez Salinas impulsa con las alcaldesas y alcaldes de Coahuila: mantener gobiernos presentes en territorio y atentos a las necesidades de sus municipios. (El Heraldo de Saltillo)