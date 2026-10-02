Estudiantes de PrepaTec proponen soluciones tecnológicas con impacto social a problemas reales

Estos proyectos están relacionados con temas de comunidad, educación, inclusión, medio ambiente y salud, y participaron en su desarrollo más de 8 mil 500 estudiantes de las 31 preparatorias de PrepaTec.

Monterrey, Nuevo León.- ¿Cómo ayudar a un pequeño negocio a llevar un mejor control de sus ventas? ¿Cómo aprovechar la tecnología para acompañar a una persona adulta mayor y facilitar algunas tareas de cuidado? ¿O cómo hacer visible cuánto contenido de videos cortos consume diariamente una persona en redes sociales? Estas son algunas de las preguntas que las y los estudiantes de PrepaTec convirtieron en propuestas de proyectos tecnológicos para participar en la primera edición de Tech4Good.

Esta es una experiencia formativa que involucra a las 31 preparatorias de PrepaTec y en la que participaron en esta edición más de 8 mil 500 estudiantes y más de 150 profesores. Todos, enfocados en el desarrollo de 2 mil 150 proyectos relacionados con temas que impactan a la comunidad, la educación, la inclusión, el medio ambiente y la salud.

Para llegar a estas reflexiones y propuestas, los estudiantes tuvieron que identificar una problemática de su entorno, comprender a quién afecta, imaginar una posible respuesta y convertirla en un proyecto que pudiera generar valor para otras personas.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra NIVE, desarrollada por estudiantes de PrepaTec Campus Tampico, es una aplicación móvil que busca apoyar a pequeños negocios en el registro de productos y ventas, realizar cálculos automáticos y generar reportes que faciliten el seguimiento de su operación.

Por su parte, estudiantes de PrepaTec Campus Hidalgo, se organizaron y desarrollaron VITA un robot pensado para apoyar a personas adultas mayores y a sus cuidadores. El proyecto incorpora funciones como detección de humo y alertas, además de herramientas de inteligencia artificial que permiten interactuar mediante voz, programar recordatorios y acceder a distintas funciones de acompañamiento.

En tanto que, estudiantes de PrepaTec Campus Sonora Norte desarrollaron MVC (Monitor de Videos Cortos), una aplicación que registra el consumo de reels, shorts y TikToks y genera historiales y alertas personalizables para favorecer una mayor conciencia y autorregulación sobre el uso de este tipo de contenidos.

Estos proyectos como el resto de los desarrollados muestran distintas maneras de acercarse a la tecnología partiendo de un tema: cómo responder a una necesidad concreta de las personas. Esta experiencia permite que las y los estudiantes puedan llevar los conocimientos del aula a situaciones reales y combinar habilidades tecnológicas con capacidades como investigación, pensamiento crítico, colaboración, emprendimiento y toma de decisiones, incorporando en todo el proceso una mirada humanista sobre la innovación.

“Cuando nuestras y nuestros estudiantes trabajan sobre un problema real, la tecnología deja de ser solamente una herramienta técnica. Aprenden a escuchar, a entender necesidades, a probar sus ideas, a tomar decisiones y a reconocer la responsabilidad que implica diseñar una solución para otras personas. Ese aprendizaje es lo que buscamos en PrepaTec: formar jóvenes capaces de transformar su entorno con conocimiento y sentido humano” señaló Crisantos Martínez, Decano de Preparatoria del Tecnológico de Monterrey.

Proyectos e innovaciones con propósito

Tech4Good es la iniciativa que busca ese enfoque de desarrollo de aplicaciones hacia una experiencia que articula tecnología, impacto social y emprendimiento con propósito.

Esto permite que las y los estudiantes exploren diferentes soluciones tecnológicas y, al mismo tiempo, reflexionen sobre su capacidad para generar impacto.

Para llegar a la etapa nacional deTech4Good, se seleccionaron a los mejores proyectos de las preparatorias, destacando: NIVE, VITA, y MVC. Mención especial tuvieron los proyectos:

*ELIOS de PrepaTec Santa Catarina. Plataforma digital que integra en un solo espacio clases, horarios, tareas y actividades de Canvas, con el propósito de ayudar a los estudiantes a organizar su vida académica y reducir la carga asociada a tener información dispersa.

*C-CAP de PrepaTec Saltillo. Dispositivo de asistencia para personas con discapacidad visual que detecta obstáculos cercanos y los comunica mediante vibraciones en distintas zonas de una gorra, para apoyar una movilidad más segura e independiente.

*KAAX de PrepaTec Estado de México. Robot acuático modular diseñado para recolectar contaminantes como basura, lirio acuático o sargazo en cuerpos de agua; su prototipo combina impresión 3D, cámara, propulsores y otros componentes tecnológicos.

*AURORA de PrepaTec Eugenio Garza Sada. Solución que utiliza inteligencia artificial para analizar videos de YouTube e identificar fragmentos con luces o movimientos potencialmente riesgosos para personas con epilepsia fotosensible, permitiendo localizar y omitir esas secciones.

También recibieron menciones especiales:

*INLUZ de PrepaTec Santa Fe. Tutor basado en inteligencia artificial que busca reunir el contexto académico del estudiante para ofrecer acompañamiento personalizado en un solo espacio.

*ITTA de PrepaTec Toluca. Sistema de asistencia para personas con discapacidad visual que combina un dispositivo impreso en 3D, sensores de escaneo 360°, inteligencia artificial y una app móvil para ofrecer orientación mediante alertas auditivas y vibraciones.

Detrás de cada proyecto hay también una historia que inspiró a las y los jóvenes y que contribuyó a fortalecer su formación integral como personas, y con miras a su formación profesional universitaria. (TEC DE MONTERREY)