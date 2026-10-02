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Estudiantes de PrepaTec proponen soluciones tecnológicas con impacto social a problemas reales

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El Heraldo de Saltillo
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Foto: Tec de Monterrey

Estos proyectos están relacionados con temas de comunidad, educación, inclusión, medio ambiente y salud, y participaron en su desarrollo más de 8 mil 500 estudiantes de las 31 preparatorias de PrepaTec.

Monterrey, Nuevo León.- ¿Cómo ayudar a un pequeño negocio a llevar un mejor control de sus ventas? ¿Cómo aprovechar la tecnología para acompañar a una persona adulta mayor y facilitar algunas tareas de cuidado? ¿O cómo hacer visible cuánto contenido de videos cortos consume diariamente una persona en redes sociales? Estas son algunas de las preguntas que las y los estudiantes de PrepaTec convirtieron en propuestas de proyectos tecnológicos para participar en la primera edición de Tech4Good.

Esta es una experiencia formativa que involucra a las 31 preparatorias de PrepaTec y en la que participaron en esta edición más de 8 mil 500 estudiantes y más de 150 profesores. Todos, enfocados en el desarrollo de 2 mil 150 proyectos relacionados con temas que impactan a la comunidad, la educación, la inclusión, el medio ambiente y la salud.

Para llegar a estas reflexiones y propuestas, los estudiantes tuvieron que identificar una problemática de su entorno, comprender a quién afecta, imaginar una posible respuesta y convertirla en un proyecto que pudiera generar valor para otras personas.

Foto: Tec de Monterrey

Entre las propuestas más destacadas se encuentra NIVE, desarrollada por estudiantes de PrepaTec Campus Tampico, es una aplicación móvil que busca apoyar a pequeños negocios en el registro de productos y ventas, realizar cálculos automáticos y generar reportes que faciliten el seguimiento de su operación.

Por su parte, estudiantes de PrepaTec Campus Hidalgo, se organizaron y desarrollaron VITA un robot pensado para apoyar a personas adultas mayores y a sus cuidadores. El proyecto incorpora funciones como detección de humo y alertas, además de herramientas de inteligencia artificial que permiten interactuar mediante voz, programar recordatorios y acceder a distintas funciones de acompañamiento.

Foto: Tec de Monterrey

En tanto que, estudiantes de PrepaTec Campus Sonora Norte desarrollaron MVC (Monitor de Videos Cortos), una aplicación que registra el consumo de reels, shorts y TikToks y genera historiales y alertas personalizables para favorecer una mayor conciencia y autorregulación sobre el uso de este tipo de contenidos.

Estos proyectos como el resto de los desarrollados muestran distintas maneras de acercarse a la tecnología partiendo de un tema: cómo responder a una necesidad concreta de las personas. Esta experiencia permite que las y los estudiantes puedan llevar los conocimientos del aula a situaciones reales y combinar habilidades tecnológicas con capacidades como investigación, pensamiento crítico, colaboración, emprendimiento y toma de decisiones, incorporando en todo el proceso una mirada humanista sobre la innovación.

Foto: Tec de Monterrey

“Cuando nuestras y nuestros estudiantes trabajan sobre un problema real, la tecnología deja de ser solamente una herramienta técnica. Aprenden a escuchar, a entender necesidades, a probar sus ideas, a tomar decisiones y a reconocer la responsabilidad que implica diseñar una solución para otras personas. Ese aprendizaje es lo que buscamos en PrepaTec: formar jóvenes capaces de transformar su entorno con conocimiento y sentido humano” señaló Crisantos Martínez, Decano de Preparatoria del Tecnológico de Monterrey.

Proyectos e innovaciones con propósito

Tech4Good es la iniciativa que busca ese enfoque de desarrollo de aplicaciones hacia una experiencia que articula tecnología, impacto social y emprendimiento con propósito.

Foto: Tec de Monterrey

Esto permite que las y los estudiantes exploren diferentes soluciones tecnológicas y, al mismo tiempo, reflexionen sobre su capacidad para generar impacto.

Para llegar a la etapa nacional deTech4Good, se seleccionaron a los mejores proyectos de las preparatorias, destacando: NIVE, VITA, y MVC. Mención especial tuvieron los proyectos:

*ELIOS de PrepaTec Santa Catarina. Plataforma digital que integra en un solo espacio clases, horarios, tareas y actividades de Canvas, con el propósito de ayudar a los estudiantes a organizar su vida académica y reducir la carga asociada a tener información dispersa.

*C-CAP de PrepaTec Saltillo. Dispositivo de asistencia para personas con discapacidad visual que detecta obstáculos cercanos y los comunica mediante vibraciones en distintas zonas de una gorra, para apoyar una movilidad más segura e independiente.

*KAAX de PrepaTec Estado de México. Robot acuático modular diseñado para recolectar contaminantes como basura, lirio acuático o sargazo en cuerpos de agua; su prototipo combina impresión 3D, cámara, propulsores y otros componentes tecnológicos.

*AURORA de PrepaTec Eugenio Garza Sada. Solución que utiliza inteligencia artificial para analizar videos de YouTube e identificar fragmentos con luces o movimientos potencialmente riesgosos para personas con epilepsia fotosensible, permitiendo localizar y omitir esas secciones.

También recibieron menciones especiales:

*INLUZ de PrepaTec Santa Fe. Tutor basado en inteligencia artificial que busca reunir el contexto académico del estudiante para ofrecer acompañamiento personalizado en un solo espacio.

*ITTA de PrepaTec Toluca. Sistema de asistencia para personas con discapacidad visual que combina un dispositivo impreso en 3D, sensores de escaneo 360°, inteligencia artificial y una app móvil para ofrecer orientación mediante alertas auditivas y vibraciones.

Detrás de cada proyecto hay también una historia que inspiró a las y los jóvenes y que contribuyó a fortalecer su formación integral como personas, y con miras a su formación profesional universitaria. (TEC DE MONTERREY)

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