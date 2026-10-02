Invita UA de C a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria a participar al Séptimo Concurso Estatal de Cohetes Impulsados por Agua

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), invita a estudiantes de los niveles de primaria, secundaria y preparatoria a participar en el Séptimo Concurso Estatal de Cohetes Impulsados por Agua, que se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre de 2026 a partir de las 9:00 horas en la Unidad Camporredondo.

La Dra. Elsa Edith Rivera Rosales, docente de la facultad y coordinadora del concurso, dijo que el objetivo es la difusión de la ciencia, la física y las matemáticas, fomentar las vocaciones científicas y promover el gusto por la ciencia entre niños y jóvenes del estado, que con acciones en grupo incentivan su creatividad.

Informó que la inscripción es sin costo, y que no requieren experiencia en el área, el concurso se realizará en el Campo de Béisbol en la Unidad Camporredondo en Saltillo, Coahuila, y se elegirá primer y segundo lugar por categoría, con base en los criterios de evaluación del jurado, se premiará al final del evento; para consultar la convocatoria entrar en este link https://bit.ly/47ugRDc

La coordinadora del concurso, señaló que los estudiantes deberán estar inscritos en cualquier escuela pública o privada del estado de Coahuila, y podrán participar individualmente o en equipo con un máximo de dos integrantes y, que tengan un asesor de la escuela de procedencia o un padre de familia; las inscripciones se podrán realizar hasta el 17 de noviembre de 2026 a través del siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/r/SLS9rcJGWX?origin=lprLink

Cada equipo deberá traer el material y mecanismo necesario para impulsar su cohete por medio de agua, deberá estar construido con las siguientes características: botella de plástico de dos litros, lanzadera o base de lanzamiento, bomba de aire manual o compresor, extensión eléctrica mínimo de 20 metros en caso de requerirlo, llevar el agua para el lanzamiento y repuestos para reparaciones.

Los cohetes se lanzarán en un campo de béisbol y el blanco estará ubicado a 50 metros del punto de despegue, alrededor del blanco estará un área perimetral circular de un radio de 4 metros y todo cohete que quede fuera de este radio, quedará automáticamente descalificado.

Los cohetes que peguen al blanco o que queden dentro del radio de 4 metros con respecto al blanco u objetivo, serán considerados para la premiación y ganarán aquellos que queden más cerca del blanco, no importa el tipo de lanzamiento que se haga para acercarse al blanco horizontal, vertical, parabólico.

El lanzamiento deberá ser ejecutado solamente por los integrantes del equipo, para los grados menores que participen y que pertenezcan desde el primer año y hasta el cuarto año de primaria, se les permite la ayuda de asesor y/o padres de familia; de quinto año de primaria en delante, queda prohibida cualquier intervención de ayudantes (solo los integrantes del equipo pueden realizar preparativos y lanzamiento del cohete).

Es indispensable que el equipo se cerciore de hacer pruebas previas del funcionamiento del cohete antes del evento, ya que no estarán permitidas durante el concurso; se exhorta a llevar gorra, protector solar, agua para mantenerse hidratado, ropa y zapatos cómodos.

Para más información comunicarse con la Dra. Elsa Edith Rivera Rosales: 844-414-47-39 y el Dr. Jorge Oliva Uc: 444-113-65-83 (contactar por WhatsApp), y a través del correo electrónico elsarivera@uadec.edu.mx y en la página de Facebook Físico Matemáticas UA de C. (El Heraldo de Saltillo)