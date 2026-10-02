EU revoca más de 250 mil visas durante el segundo mandato de Trump

Según su portavoz, Tommy Pigott, es una cifra “sin precedentes” y responde a una estrategia de seguridad nacional. Las causas incluyen violar las condiciones de la visa, delinquir, incitar a la violencia, cometer fraudes, abusar del sistema migratorio o poner en riesgo la seguridad del país.

Washington DC, Estados Unidos.- Bajo la presidencia de Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos ha revocado 250 mil visas como parte de su política migratoria y de seguridad nacional.

El Departamento de Estado confirmó que, en lo que va del segundo mandato de Trump, se han cancelado más de 250 mil visas a extranjeros por incumplimiento de las condiciones del visado o por haber cometido delitos.

El portavoz de la dependencia, Tommy Pigott, calificó la cifra como “sin precedentes” en entrevista con Fox News Digital. Explicó que las revocaciones se han dado por motivos como violación de los términos de la visa, comisión de delitos, incitación a la violencia contra Estados Unidos, fraude contra ciudadanos estadounidenses, abuso del sistema migratorio y riesgos a la seguridad nacional.

Pigott precisó que al menos 2 mil 300 de esas cancelaciones corresponden a casos de “turismo de maternidad”, una práctica contra la cual la Administración Trump ya anunció acciones.

“Cada decisión sobre visas es una decisión de seguridad nacional. Mediante una investigación continua a una escala sin precedentes, estamos identificando y expulsando a quienes cometen delitos, apoyan el terrorismo, estafan a los estadounidenses o abusan de nuestro sistema de inmigración”, afirmó.

El vocero subrayó que la visa estadounidense es un privilegio, no un derecho: “si se violan los términos de ese privilegio, se perderá”. Y añadió: “No nos detendremos hasta que todo ciudadano extranjero que amenace la seguridad de nuestras comunidades rinda cuentas ante la justicia”.

En esa misma línea, Estados Unidos endureció los criterios para las visas por asilo. Se revisaron las visas B1 y B2 otorgadas entre 2016 y 2026 para verificar cuáles realmente correspondían a casos de persecución por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política.

Desde agosto, la administración Trump había adelantado que preparaba la revocación de visas de turismo y negocios de hasta 200 mil extranjeros que posteriormente solicitaron asilo. En ese momento, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, aseguró que los estadounidenses estaban “hartos de las solicitudes de asilo fraudulentas”. (El Heraldo de Saltillo)