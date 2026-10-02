Volcadura de tractocamión provoca afectaciones en la carretera Saltillo-Torreón

Un tractocamión que transportaba varias toneladas de carne terminó volcado en los carriles contrarios de la carretera libre Saltillo-Torreón, luego de que su conductor perdiera el control del volante durante la mañana de este viernes.

El accidente se registró sobre la mencionada vía federal, a la altura del ejido Plan de Ayala, antes de llegar a la caseta de cobro. De acuerdo con los primeros reportes, el operador circulaba por la carretera cuando, por causas que serán determinadas mediante el peritaje correspondiente, perdió el control de la pesada unidad.

El tractocamión salió de la cinta asfáltica y posteriormente terminó volcando sobre los carriles de circulación contraria. Afortunadamente, el conductor logró salir por sus propios medios y resultó ileso, pese a lo aparatoso del accidente.

La unidad sufrió daños materiales de consideración, mientras que la carga de carne quedó expuesta tras la volcadura.

Tras el percance, un número importante de pobladores de comunidades cercanas acudió al lugar con la intención de apoderarse de parte de la mercancía. Sin embargo, elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo para resguardar la carga y evitar actos de rapiña.

El accidente generó afectaciones a la circulación, principalmente en los carriles con dirección de Torreón hacia Saltillo, mientras se realizaban las maniobras necesarias para retirar el tractocamión y liberar completamente la vialidad.

Autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones al transitar por este tramo carretero, reducir la velocidad y atender las indicaciones de los elementos de seguridad mientras continúan los trabajos para retirar la unidad siniestrada. (El Heraldo de Saltillo)