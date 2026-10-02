Chofer muere al interior de un tractocamión en parque industrial de Ramos Arizpe

Un hombre de entre 50 y 55 años perdió la vida, presuntamente a consecuencia de un infarto, mientras se encontraba al interior de un tractocamión en las instalaciones de una empresa ubicada en Ramos Arizpe, Coahuila.

Los hechos se registraron durante la noche del jueves en la empresa Mann-Hummel, ubicada sobre el bulevar Alpha, dentro del Parque Industrial Santa María.

De acuerdo con el reporte preliminar, personal de seguridad de la planta detectó que un tractocamión permanecía inmóvil durante un periodo prolongado, por lo que acudieron a revisar la unidad y localizaron al operador inconsciente en el interior de la cabina.

Paramédicos de Bomberos acudieron al lugar y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, pese a los esfuerzos, el hombre no respondió y fue declarado sin vida.

Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del fallecimiento, mientras peritos realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios en el lugar.

Dentro de la unidad, perteneciente a la línea Transportes Limpios, fue localizado un gafete a nombre de Miguel Fabián González, aunque las autoridades deberán confirmar oficialmente la identidad del fallecido.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento y establecer su identidad oficial. (El Heraldo de Saltillo)