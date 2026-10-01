Fortalece AIERA convivencia empresarial con torneo de boliche

La Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) concluyó con éxito el Torneo de Boliche Empresarial AIERA 2026, actividad que durante varias jornadas reunió a colaboradores de sus empresas socias en un espacio de convivencia, compañerismo y sana competencia.

La dinámica permitió que trabajadores de diferentes compañías compartieran fuera de sus actividades laborales, con el objetivo de fortalecer la integración entre la comunidad empresarial de Ramos Arizpe y generar nuevos vínculos entre quienes forman parte del sector productivo de la región.

Diego Gándara Cavazos, presidente de AIERA, destacó que este tipo de encuentros complementan las actividades de capacitación, vinculación y desarrollo que realiza el organismo, al propiciar una mayor cercanía entre las empresas y sus colaboradores.

“Para AIERA es muy importante generar espacios que vayan más allá del ámbito laboral. Este torneo nos permitió reunir a colaboradores de nuestras empresas socias, convivir, fortalecer vínculos y demostrar que también a través del deporte podemos seguir construyendo una comunidad empresarial más unida”, indicó.

Luego de las distintas jornadas de competencia, la gran final dejó como campeón al equipo Acero Bowlers, mientras que Los Chucereros obtuvieron el segundo lugar y Mahlebolos se colocó en la tercera posición. Asimismo, “Tío”, integrante de Acero Bowlers, recibió un reconocimiento por conseguir el mejor puntaje individual de toda la competencia.

Gándara Cavazos resaltó la participación de las empresas y de cada uno de los equipos que se sumaron al torneo, al señalar que la respuesta obtenida permitió cumplir con el propósito de promover la convivencia y generar nuevas conexiones entre los participantes.

“Más allá de quién obtuvo los primeros lugares, nos quedamos con la participación y el entusiasmo de todos. Queremos continuar impulsando actividades que permitan convivir, conectar y fortalecer los lazos entre quienes forman parte de AIERA y de la industria de Ramos Arizpe”, agregó. (EDUARDO SERNA).