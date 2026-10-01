Un año de ahorro para ti y tu familia con el Aquí Vamos Gratis: Javier Díaz

“Felicidades alcalde por este gran proyecto, con camiones de primer mundo y como en pocas partes, es gratis para toda nuestra gente, no solo mejora la movilidad de Saltillo, sino que impacta en la economía y en la calidad de vida de las y los ciudadanos. Este es un gran programa social”; Manolo Jiménez

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que al cumplirse el primer año de operación del programa “Aquí Vamos Gratis”, se han brindado siete millones de pasajes, lo que significa un ahorro de más de 95 millones de pesos para las familias saltillenses.

En ese marco, agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez y la confianza de la ciudadanía, factores que han convertido a este programa en una nueva experiencia para las y los usuarios al utilizar el transporte público.

“Cumplimos el primer aniversario de nuestro programa Aquí Vamos Gratis, un proyecto pensado para brindar un servicio de calidad en el transporte, beneficiar la economía de las familias y mejorar la movilidad de nuestra ciudad”, indicó.

Javier Díaz destacó que “Aquí Vamos Gratis” constituye un antes y un después en la movilidad de Saltillo, al implementar las rutas troncales oriente-poniente, poniente-oriente, sur-norte y norte-sur.

“Hoy, las madres y padres de familia, así como las y los jóvenes, pueden moverse de un sector a otro de nuestra ciudad sin gastar en pasajes, con unidades nuevas, climatizadas, choferes capacitados y en recorridos diseñados para mejorar la conectividad en Saltillo”, resaltó.

El alcalde señaló que la modernización del transporte fue un compromiso de campaña que el 1 de octubre del 2025 se convirtió en una realidad.

“Se implementó un nuevo y moderno sistema de transporte público, con 35 camiones nuevos, de cama baja, climatizados, con internet y una capacidad para hasta 77 pasajeros, además de contar con choferes capacitados, uniformados y con supervisión permanente del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, IMMUS”, dijo.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó, durante el arranque el pasado 1 de octubre del 2025, que el Aquí Vamos Gratis es uno de los programas más importantes en la historia de Saltillo.

“Felicidades alcalde por este gran proyecto, con camiones de primer mundo y como en pocas partes, es gratis para toda nuestra gente, no solo mejora la movilidad de Saltillo, sino que impacta en la economía y en la calidad de vida de las y los ciudadanos. Este es un gran programa social”, refirió el gobernador.

De acuerdo al Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, durante un año las familias saltillenses han tenido un ahorro de 95 millones de pesos, siendo marzo y septiembre los meses que mayor afluencia de pasajeros registraron.

El 25 de febrero se realizaron 29 mil 181 traslados, siendo esta la cifra más alta alcanzada durante un día.

De acuerdo a los estudios realizados, los martes y miércoles son los días en que se mueven más las personas en Aquí Vamos Gratis, acumulando el 41.25 por ciento de ambos días.

Transporte inclusivo y de gran beneficio para el sector productivo

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, mencionó que gracias a la implementación del programa Aquí Vamos Gratis, en la ciudad se cuenta con un transporte inclusivo al que pueden acceder las personas con discapacidad.

“El que las rutas troncales gratuitas tengan cama baja, rampas y lugares especiales asignados para personas con discapacidad hace que este programa también sea una acción de inclusión”, refirió.

Asimismo, representantes de diferentes cámaras de la iniciativa privada destacaron que el Aquí Vamos Gratis ha traído grandes beneficios para el sector productivo.

Isidoro García Reyes, presidente de Canirac Saltillo, refirió que este programa benefició de manera significativa al gremio restaurantero, ya que se redujeron costos de operación al dejar de pagar servicios de transporte privado para su personal al tener rutas que pasan en horario y cerca de los establecimientos.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, mencionó que los empresarios buscan siempre que las y los trabajadores tengan una mejor calidad de vida y el contar con un buen sistema de transporte público es algo que contribuye para que pasen menos tiempo en sus traslados.

Por su parte, Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila, señaló que con este programa se dio respuesta a una importante demanda social y destacó que un buen sistema de transporte mejora la movilidad de todos, ya que esto reduce el número de automóviles particulares circulando y con esto el tiempo de traslado también es menor.

Las familias saltillenses, las más beneficiadas

Desde el arranque del Aquí Vamos Gratis, las familias saltillenses han logrado tener ahorros significativos al poder trasladarse en las rutas hasta sus trabajos, escuelas u otros puntos, con tarifa cero.

La señora Gregoria Lobos mencionó que gracias a las rutas troncales ahorran cerca de 600 pesos en transporte para poder ir desde su casa en la colonia Teresitas hasta el Instituto Tecnológico de Saltillo con su hijo, y posteriormente hacia su trabajo al oriente de la ciudad.

“Además, las rutas están muy bien equipadas y sobre todo con mucha seguridad”, dijo.

María Teresa Dámaso, habitante de Pueblo Insurgente, señaló que a diario utilizaba 2 combis para ir al trabajo en el bulevar Colosio, es decir, 300 pesos a la semana, lo que pudo ahorrar a partir de que se pudo trasladar en las rutas del Aquí Vamos Gratis.

Las y los estudiantes se han visto beneficiados de gran manera con las rutas troncales, como Carlos González, que vive en la colonia Loma Linda y gastaba alrededor de 200 pesos por semana.

“Esto nos ayuda no solo a los estudiantes, sino a todos en general porque hay mucha gente que a veces no traemos ni lo del transporte y a veces te faltaban 3 o 4 pesos y no te subían”, dijo.

El alcalde Javier Díaz González destacó que estos son solo algunos de los miles de casos de familias que se han visto beneficiadas con este programa social de transporte.

“Y lo que más da orgullo es lo que hemos aprendido como sociedad, en Saltillo ya es costumbre hacer fila, respetamos el turno de los demás y sobre todo estamos cuidando nuestras unidades porque sabemos que son de todos. Gracias por hacer suyo este programa, vamos a seguir mejorando el transporte”, puntualizó el presidente municipal. (El Heraldo de Saltillo)