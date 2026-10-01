ALGO QUE VALE LA PENA LEER

La glándula de Ícaro

Desde sus orígenes hasta la vanguardia literaria del género, la ciencia ficción va de la mano con la crítica social que cuestiona los problemas humanos. Lo hace con la habilidad de burlar la censura política gracias a que el señalamiento nunca se realiza directamente, pues para ello existe la distopía como advertencia extrema o el extrañamiento cognitivo. Así, hoy en día, además de enfrentar el autoritarismo del Estado, la ciencia ficción confronta también al abismo tecnológico y moral del Siglo XXI.

En este contexto, la voz audaz de la literatura rusa contemporánea, Anna Starobinets (a menudo coronada como la Philip K. Dick rusa) ofrece en “La glándula de Ícaro, el libro de las metamorfosis”, editorial Impedimenta, 2023, siete relatos que operan en torno a un eje común y perturbador: La transformación física, psicológica, existencial y tecnológica del ser humano.

Con el tino de un afilado bisturí, la narrativa de Starobinets disecciona la pérdida de libertad a cambio de seguridad, el control estatal y el abuso tecnológico, a través de personajes inmersos en un futuro cercano hiperconectado y un presente moralmente agónico, con historias que funcionan como trampas reflexivas. Modificaciones corporales obligatorias, implantes médicos que suprimen instintos, parásitos cotidianos y tránsitos inevitables entre la vida y la locura, obligan al lector a cuestionar los limites de su propia identidad y albedrío.

Muy interesante resulta el hecho de que, mientras la ciencia ficción clásica imaginaba futuros de guerras entre humanos y máquinas, Starobinets aterriza el cataclismo en el deseo voluntario de la comodidad, la incorrección moral y falsa seguridad, demostrando así que el enemigo real y más peligroso no habita en el espacio exterior, sino en la mesa de la cocina, en las relaciones cotidianas o en un simple algoritmo.

Ícaro desafió los límites de la naturaleza humana volando cerca del cielo. Algo así hacemos hoy en día hackeando la biología, fusionando la inteligencia y rediseñando lo humano, y seguramente, en algún momento, habrá que pagar el precio de ese vértigo tecnológico.

En tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro, es hacer revolución. Somos lo que hemos leído y esta es, palabra de lector.