PUERTAS ABIERTAS

“Nosotros siempre estamos dispuestos a la alianza, el PAN tiene la palabra, pero nosotros estamos dispuestos, somos aliancistas, se lo he dicho a ustedes ya tuvimos una muy buena experiencia también con el PRD, con la UDC, el PRI es un partido maduro políticamente que le da cabida a los partidos que deseen aliarse y obviamente tenemos que tener una afinidad”. La frase es de don CARLOS ROBLES, y la dijo en respuesta a la pregunta que le hizo un reportero sobre la posibilidad de que, el próximo año, el PRI pudiera ir en alianza con el PAN en las elecciones de alcaldes y diputados federales.

La respuesta es bastante clara: la respuesta está en la cancha del PAN, o de lo que queda del PAN en Coahuila. Pero para eso todavía hace falta que los “durangueses” que vinieron a rescatar el albiazul asomen la cara, porque hasta el momento ni doña VERÓNICA PÉREZ HERRERA, quien fue designada como presidenta de la Comisión Directiva Provisional, ni JORGE ALBERTO CALERO GARCÍA, que funge cómo su secretario general, se han dignado a hacer acto de presencia, y vaya que ya van bastante tarde. Una cosa es que el PRI les abra las puertas, y otra que se las vaya a dejar abiertas hasta que ellos quieran.

BIENVENIDO POLO

Al que le cayó como anillo al dedo la llegada del huracán “Polo” fue al secretario de Desarrollo Rural en el Estado, CHUMA MONTEMAYOR, porque el fenómeno meteorológico trajo abundantes lluvias a todo Coahuila, y además llovió bastante fuerte en la sierra de Durango, en la cuenca alta del río Nazas, lo que seguramente va a permitir que las presas “Lázaro Cárdenas” y “Francisco Zarco” tengan una importante recuperación. De ser así,toda la región Laguna se podría ver favorecida en los próximos ciclos de riego.

Chuma, quien según se dice podría ser candidato a una diputación federal o a la alcaldía de Sabinas, está cerrando con broche de oro su gestión cómo secretario en el área rural. La cereza en el pastel sería la apertura de la frontera para la exportación de ganado, lo cual podría ocurrir en unas cuantas semanas más. Ahora nada más queda la duda: ¿Si Chuma se va, quién llega en su lugar? Con tanto vaquero vistiendo botas y sombrero que se ve en éstos días, no va a ser asunto sencillo elegir a su reemplazo.

ENTRE HERMANOS TE VEAS

“Qué chingazo le pusieron la presidenta Claudia, Morena y la 4t a Tatiana al no seleccionarla cómo su candidata porque el pretexto que se tenía era una decisión de género, pero aquí fue un contundente tú no”. El mensaje se lo dedicó MANUEL CLOUTHIER a su hermana TATIANA, quien por segunda ocasión se quedó en la orilla en sus aspiraciones de ser la candidata a la gubernatura de Nuevo León, derrotada las dos veces por la coahuilense CLARA LUZ FLORES.

A Tatiana, la 4t, Morena y AMLO la utilizaron a su antojo para presumir que la hija del “Maquío”, símbolo máximo del panismo en el país, se había unido a su movimiento. Pero cuando ya no les sirvió para sus perversos fines, la desecharon cómo se hace con la cáscara de una banana. Su hermano nunca le perdonó haber traicionado los principios e ideales de su padre, así es que por seguir al “mesías de Macuspana”, ella terminó por perder lo más importante que tenía.

ENCUESTAS AMAÑADAS

Y es que hasta la dirigente nacional de Morena, ARIADNA MONTIEL, acabó por reconocer que las encuestas que utilizan para seleccionar a sus supuestos “defensores de la transformación” son meramente una simulación. “Si queremos al más popular, por popular, pues traemos a Luís Miguel” fue lo que dijo. En pocas palabras, la encuesta no sirve para nada, porque finalmente Morena elige a quien se le da su regalada gana.

A ver si lo entienden los morenistas de Coahuila que se la pasan haciendo circo, maroma y teatro para ganar “likes”, pensando que con eso van a amarrar una postulación. ALEJANDRA SALAZAR, CINTHIA CUEVAS, ALBERTO HURTADO, ANTONIO ATTOLINI y muchos otros más tienen mucho que reflexionar en torno a lo que dijo su dirigente, porque ni ellas son Shakira ni ellos Luís Miguel, y aunque lo fueran, Montiel ya dejó en claro que la popularidad no les va a servir de nada.

paco1533@gmail.com