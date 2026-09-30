Exige Jericó mayor inversión, empleo y certeza para México

Ciudad de México.- El diputado federal, Jericó Abramo Masso, exigió ante el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, una estrategia económica que permita a México crecer, generar empleos y atraer nuevas inversiones, sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.

Durante la comparecencia del titular de la SCHP, la cual se celebró durante la mañana de este miércoles en la Cámara de Diputados, el legislador coahuilense señaló que el país enfrenta un reto importante en materia de deuda, pues se prevé destinar 1.57 billones de pesos al servicio de la deuda, más de lo que se repartirá a estados y municipios en materia de participaciones, recursos que podrían tener un mayor impacto en infraestructura y desarrollo regional.

“Se debe de invertir estratégicamente, fortalecer la economía formal, ampliar la base de contribuyentes y generar incentivos para la inversión productiva, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas”, mencionó.

Asimismo, Abramo Masso destacó la importancia de fortalecer la relación comercial con Estados Unidos y pidió al Gobierno Federal garantizar certeza jurídica y reglas claras para atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras.

“México no puede conformarse con una economía resiliente; necesitamos una economía que crezca, genere empleos y dé oportunidades”, precisó “para eso necesitamos finanzas responsables, inversión estratégica y certeza para quienes quieren invertir en nuestro país”, afirmó.

El diputado federal cuestionó al Secretario de Hacienda sobre la estrategia que seguirá el Gobierno Federal para incrementar de manera sostenible la recaudación y generar condiciones de confianza para las inversiones.

“El reto no es solamente recaudar más; es generar las condiciones para producir más, invertir más y crear más empleos”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)