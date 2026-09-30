Arranca Comisaría este jueves 2do torneo Calle por Cancha

Hay 40 pandillas inscritas; participan de poniente, oriente y sur

Este jueves la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana dará inicio al 2do torneo Calle por Cancha, un programa enfocado a disminuir las tensiones entre pandillas y generar lazos de convivencia entre sus integrantes y de confianza con la Policía.

En el torneo, informó Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito de la Comisaría, participarán 40 pandillas y en esta ocasión dará inicio en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, al poniente de la ciudad.

Como parte del programa integral de seguridad del alcalde Javier Díaz González y del comisionado Miguel Ángel Garza Félix, desarrollamos este torneo que en su primera edición dio muy buenos resultados.

“Las tensiones entre grupos de jóvenes y las hostilidades tienen orígenes diversos y hasta pueden ser heredados, y con el programa los jóvenes se conocen, compiten de forma amistosa, todo para generar entornos más seguros y tranquilos para ellos y la comunidad”, destacó el director de Proximidad Social y Prevención del Delito.

Al torneo, añadió, acuden áreas de la Comisaría como la Policía Municipal y el Grupo de Reacción Sureste, pero también se invita a representantes del Ejército y la Guardia Nacional.

Morales Hernández informó que el torneo dará inicio a las 19:00 horas en el punto conocido como El Volcán.

Hasta el momento se encuentran inscritas 40 pandillas de colonias como Saltillo 2000, Las Margaritas, Valle Escondido, Antonio Cárdenas, La Minita, Pueblo Insurgente, Allende, San Miguel, colonia del Bosque, Flores Magón, Zaragoza, Mirasierra y Loma Linda.

En el primer torneo, recordó, participaron 40 pandillas principalmente del sur y oriente de la ciudad, y ahora están enfocados en el poniente.(El Heraldo de Saltillo)