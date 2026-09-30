Intensifica Javier Díaz limpieza y deshierbe del arroyo Pereyra

Gobierno de Saltillo despliega trabajos integrales en el cauce natural, puente peatonal y bulevares

A fin de conservar los espacios públicos y fortalecer la seguridad de peatones y automovilistas, el alcalde Javier Díaz González intensificó sus acciones de limpieza y deshierbe en distintos puntos de Saltillo.

Este miércoles, cuadrillas de “Aquí Andamos” realizaron limpieza profunda, retiro de maleza y deshierbe en el arroyo Pereyra, en el tramo ubicado entre las calles 13 y Sierra de Tepehuanes, a la altura de Sierra de la Concha, del fraccionamiento Lomas Verdes.

En este mismo punto y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal municipal intervino las diferentes áreas alrededor del puente peatonal, a fin de mantener despejado este paso utilizado de manera diaria por las familias del sector.

De manera paralela, el Gobierno de Saltillo reforzó las labores de limpieza integral y deshierbe en el camellón central y los laterales del bulevar Jesús Valdés Sánchez, en el trayecto entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y la calle Libertad, con el propósito de incrementar la seguridad vial en el lugar.

El alcalde Javier Díaz González destacó la atención por parte de las cuadrillas municipales, además de recordar el chatbot “Saltillo Fácil” 844-160-08-08, con el que se puede reportar algún servicio público en la ciudad. (El Heraldo de Saltillo)