Realizan premiación de concurso “Corto Vial 2026”

Actividad forma parte del mes de la juventud

El Instituto Municipal de la Juventud de Saltillo realizó la premiación del concurso “Corto Vial 2026”, el cual se realizó en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y tuvo una buena participación de jóvenes saltillenses.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, dijo que esta actividad forma parte del mes de la juventud, que fue impulsado por el alcalde Javier Díaz González.

“El objetivo de este concurso es, de acuerdo con la convocatoria, fomentar una cultura de movilidad responsable mediante la creatividad y el talento de la juventud, aprovechando el poder de las redes sociales”, señaló Ramírez Espinoza.

La dinámica consistió en la creación de un cortometraje en formato vertical para TikTok, utilizando una historia, situación o propuesta creativa que genere conciencia sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, además de fomentar una conducción segura y responsable.

Quienes resultaron ganadores son: en primer lugar, Daniela Yaretzi Morin Castañeda y Aldo Alejandro Meza Flores; en segundo lugar, Claudia Yesenia Ríos Mata, Viviana Guadalupe López Ramírez y Jimena Ayelin Herrera Martínez; y en tercer lugar, Mariana Valdez Guillén, María Fernanda Zúñiga y Ximena Carolina Sosa.

El Instituto Municipal de la Juventud agradeció a las y los jóvenes que participaron en este concurso y en el resto de las actividades del mes de la juventud, que se desarrollaron a lo largo de las últimas semanas.

Abraham Ramírez Espinoza apuntó que el papel de las juventudes y su participación en los asuntos públicos es fundamental para el desarrollo y bienestar de la comunidad. (El Heraldo de Saltillo)