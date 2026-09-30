Facilita UTC trámites del INE; quedan dos jornadas de atención 

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) recordó a estudiantes y ciudadanía de Ramos Arizpe que todavía quedan dos fechas para aprovechar la visita del Módulo de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE), que estará disponible este jueves 1 y el lunes 26 de octubre, luego de la jornada realizada este miércoles 30 de septiembre.

El módulo se instalará en la Biblioteca de la UTC, donde brindará atención de 9:00 a 16:00 de la tarde. Durante ambas jornadas podrán realizarse trámites de inscripción al padrón, corrección de datos, cambio de domicilio, reposición y actualización de la Credencial para Votar.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez, destacó que aún existen dos oportunidades para que integrantes de la comunidad universitaria y habitantes del municipio puedan realizar estos procedimientos sin necesidad de trasladarse a otros módulos.

“Queremos invitar principalmente a nuestros estudiantes, pero también a la ciudadanía de Ramos Arizpe, a que aprovechen las dos fechas que todavía tenemos disponibles, el 1 y el 26 de octubre. Tener el módulo aquí en la Universidad facilita considerablemente que puedan realizar un trámite tan importante y mantener actualizada su Credencial para Votar”, expresó.

La invitación también está dirigida a jóvenes que actualmente tienen 17 años y cumplirán 18 a más tardar el 6 de junio de 2027, quienes pueden solicitar anticipadamente su primera credencial. El INE estableció el 25 de enero de 2027 como fecha límite para este registro anticipado, dentro de los preparativos para la jornada electoral del 6 de junio de 2027.

Para efectuar el trámite se solicita presentar documentos originales y vigentes: acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, además de la CURP impresa y actualizada. En caso de no contar con identificación oficial o comprobante de domicilio, se contempla la presentación de dos testigos con Credencial para Votar original y vigente.

Finalmente, Guadarrama Cortez reiteró el llamado a no dejar pasar las jornadas restantes y señaló que la presencia del módulo representa una oportunidad para acercar los servicios del INE a los jóvenes. Este 1 de octubre será la fecha inmediata de atención, mientras que el 26 de octubre se realizará la última visita programada del módulo a la UTC, ambas en horario de 9:00 a 16:00 horas. (EDUARDO SERNA).