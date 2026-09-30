Suman PRI y UDC apoyos escolares para estudiantes de Ramos Arizpe

Con la finalidad de reunir material escolar para niñas, niños y jóvenes de Ramos Arizpe, regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) se sumaron a la colecta mediante la donación de mochilas y útiles que serán distribuidos durante los próximos días.

El Comité Directivo Municipal del PRI informó que los artículos reunidos serán destinados a estudiantes que requieren este tipo de respaldo para continuar con sus actividades académicas, como parte de las acciones de apoyo que el organismo político lleva a cabo en el municipio.

Hazel Santos Rodríguez, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ramos Arizpe, destacó la participación de los integrantes del Cabildo que realizaron las aportaciones y señaló que la coordinación permitió incrementar el número de apoyos disponibles para su próxima distribución.

“Hoy demostramos que cuando se trabaja en equipo, los apoyos se convierten en oportunidades. Las y los regidores del PRI y de la UDC se sumaron con la donación de mochilas y útiles escolares, que en los próximos días serán entregados a niñas, niños y jóvenes que los necesitan”, expresó.

El dirigente municipal indicó que la intención es que el material llegue directamente a estudiantes que puedan aprovecharlo, al considerar que los gastos relacionados con útiles y artículos escolares representan una carga para algunas familias.

“Cada mochila representa más que útiles: representa apoyo, solidaridad y una oportunidad para seguir adelante con sus estudios. Reconocemos y agradecemos esta suma de esfuerzos que permite llevar apoyo directamente a quienes más lo necesitan”, señaló Santos Rodríguez.

Finalmente, el presidente del comité municipal afirmó que continuarán promoviendo acciones de carácter social y agradeció la disposición de quienes participaron en esta colecta. “Cuando hay voluntad de ayudar, los resultados llegan a nuestra comunidad”, concluyó. (EDUARDO SERNA).