Estudiantes de la UPRA fortalecen formación tecnológica con visita al CIQA

Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura e Ingeniería Robótica de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) realizaron una visita académica al Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), en Saltillo, como parte de las acciones encaminadas a complementar su preparación profesional mediante el contacto directo con la investigación científica y tecnológica.

Durante el recorrido, los universitarios tuvieron la oportunidad de conocer nuevas tecnologías, tendencias y diferentes ramas de investigación vinculadas con las necesidades actuales de la industria, además de acercarse a proyectos que muestran la aplicación del conocimiento científico en procesos de innovación y desarrollo.

La rectora de la UPRA, Aleida López Barrón, destacó que este tipo de experiencias permiten que los estudiantes amplíen los conocimientos adquiridos en las aulas y conozcan de primera mano el trabajo desarrollado en centros especializados.

“Para nosotros es muy importante que nuestros jóvenes tengan este acercamiento con espacios dedicados a la investigación y la innovación, porque les permite conocer hacia dónde avanza la tecnología y visualizar las oportunidades profesionales que pueden encontrar dentro de la industria y en el propio ámbito científico”, expresó.

El CIQA es un centro público de investigación ubicado en Saltillo, especializado, entre otras áreas, en química, polímeros y materiales avanzados, donde se desarrollan actividades de investigación científica, innovación tecnológica y servicios especializados dirigidos al sector productivo.

López Barrón agradeció la apertura del personal del CIQA para recibir a los alumnos de la UPRA, así como el acompañamiento y la mentoría brindados durante la visita. Señaló que la universidad continuará impulsando este tipo de actividades para vincular la formación de los futuros ingenieros con los avances tecnológicos y las necesidades que enfrenta actualmente el sector industrial. (EDUARDO SERNA).