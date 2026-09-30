Invita parroquia San Francisco de Asís a donar alimentos para familias necesitadas

La parroquia de San Francisco de Asís, en Ramos Arizpe, convocó a la comunidad católica a sumarse a una colecta de alimentos no perecederos que se realizará este próximo fin de semana, como parte del Día de la Divina Providencia, iniciativa que a partir de octubre se llevará a cabo cada primer domingo de mes.

El párroco Martín Hernández Linares informó que los fieles podrán llevar sus donativos durante las diferentes celebraciones sabatinas y dominicales del sector parroquial. Los productos reunidos serán destinados a apoyar a personas y familias que atraviesan alguna necesidad, bajo el mensaje “Dios provee, nosotros compartimos”.

“Queremos que cada primer domingo del mes sea también una oportunidad para pensar en quienes necesitan de nuestra ayuda. La Divina Providencia nos recuerda agradecer por casa, vestido y sustento, pero también nos invita a compartir parte de lo que tenemos con nuestros hermanos”, expresó Hernández Linares.

Para el sábado 3 de octubre se contempla la misa de las 12:00 horas en el templo de San José, ubicado en la colonia Urbivilla. El domingo 4 de octubre habrá celebraciones a las 9:00 horas en Nuestra Señora de Guadalupe, en Paraje de los Pinos; Señor de la Divina Misericordia, en Parajes del Valle; y San Judas Tadeo, en Escorial.

A las 10:30 horas se recibirán también aportaciones en San Isidro Labrador, en Mirador; Sagrado Corazón de Jesús, en Villasol; y San Francisco de Asís, en Analco. A las 12:00 horas habrá misas en San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís, esta última ubicada en Valle Poniente.

“Puede ser arroz, frijol, pasta, aceite, alimentos enlatados o cualquier producto que pueda conservarse. No se trata de la cantidad, sino de que cada persona participe de acuerdo con sus posibilidades; pequeños gestos pueden convertirse en una ayuda importante para otra familia”, señaló el sacerdote.

Además, debido a la celebración de la fiesta patronal de San Francisco de Asís, este domingo se tendrá una misa a las 19:00 horas en el templo de Analco, donde igualmente podrán entregarse donativos. La parroquia busca mantener esta colecta de manera mensual para fortalecer la solidaridad y disponer de

productos que puedan compartirse con quienes más los requieran. (EDUARDO SERNA).