Invita el CEBISS a la Feria del Bienestar Animal

Será este próximo sábado 3 de octubre en el estacionamiento de Parque Centro

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes, CEBISS, invita a la ciudadanía a participar en la Feria del Bienestar Animal, que se llevará a cabo el próximo sábado 3 de octubre en el estacionamiento de Parque Centro.

Daniela Ros Rodríguez, directora del CEBISS, informó que la feria es organizada directamente por este Centro, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, como parte de las acciones que se realizan en Saltillo para promover el cuidado y bienestar de los seres sintientes.

Ros Rodríguez dio a conocer que el evento se desarrollará de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y contará con diferentes servicios y actividades para las familias y sus animales de compañía.

“Invitamos a las familias saltillenses a que nos acompañen. Tendremos servicios y actividades enfocados en el bienestar de los seres sintientes, además de la participación de asociaciones, veterinarias y negocios que se han sumado a esta feria”, señaló.

Durante la jornada, el CEBISS ofrecerá de manera gratuita servicios de desparasitación y vacunación antirrábica.

Además, se realizarán esterilizaciones con una cuota de recuperación de 203 pesos, para lo cual es necesario agendar un lugar a través del WhatsApp 844-881-97-35. Entre los requisitos se encuentran ayuno completo de ocho horas; en el caso de los felinos, deberán ser trasladados en transportadora, mientras que para los perros se solicita llevar una cobija.

La Feria del Bienestar Animal contará también con ejemplares disponibles para adopción. Las personas interesadas deberán presentar copia de la credencial para votar, copia de comprobante de domicilio, así como fotografías y video del espacio donde vivirá el ser sintiente, además de cubrir la cuota de recuperación de 203 pesos correspondiente a la esterilización.

A esta iniciativa del CEBISS se han sumado diversas asociaciones de la ciudad, así como veterinarias y negocios que contribuyen al bienestar de los seres sintientes en Saltillo.

Asimismo, quienes estén interesados en instalar un stand para compartir su labor y sumarse a estas acciones podrán solicitar su espacio a través del teléfono 844-881-97-35, donde recibirán mayor información.

Daniela Ros Rodríguez informó que durante la feria también se recibirán donativos de croquetas, artículos para animales de compañía, cobijas y suéteres, que contribuirán a la atención y protección de los seres sintientes ante la próxima temporada invernal.

La directora del CEBISS reiteró la invitación a las y los saltillenses para participar en esta jornada y sumarse a las acciones que se realizan en favor del cuidado responsable y bienestar de los seres sintientes. (El Heraldo de Saltillo)