Protección Civil mantiene aviso por tormentas en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante el transcurso de esta tarde se mantienen condiciones para la presencia de tormentas en distintas regiones de Coahuila.

De acuerdo con el monitoreo meteorológico, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la Región Sureste, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Asimismo, se mantiene la posibilidad de chubascos y lluvias fuertes en las regiones Laguna, Centro-Desierto y Carbonífera, así como rachas de viento de 40 a 50 km/h en zonas de la entidad.

Las tormentas pueden generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, reducción de la visibilidad, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como afectaciones derivadas de las rachas de viento y la posible caída de granizo.

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado recomienda a la población:

– Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas susceptibles de inundación.

– No intentar atravesar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

– Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas y descargas eléctricas.

– Alejarse de árboles, postes, cables, anuncios y otras estructuras que pudieran resultar afectadas por las rachas de viento.

– Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

– Extremar precauciones al conducir debido a la reducción de visibilidad, pavimento mojado y posibles encharcamientos.

– Mantenerse alejado de ríos y arroyos ante posibles incrementos en sus niveles.

– Evitar actividades al aire libre durante la presencia de tormentas eléctricas.

– No arrojar basura en la vía pública, a fin de evitar obstrucciones en el sistema de drenaje.

– Mantenerse atento a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil Estatal y autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)