Con mastógrafos móviles durante octubre, promoverá IMSS Coahuila detección oportuna del cáncer de mama

El servicio es gratuito para derechohabientes mayores de 40 años.
Durante el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila continuará con la disposición de mastógrafos móviles para mujeres derechohabientes mayores de 40 años en las unidades médicas del estado, a fin de promover la detección oportuna de esta enfermedad.
A través de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), se informó que como cada mes, este servicio se brindará de forma gratuita y por esta ocasión se extenderá también a empresas de la región Sureste.
En la región Norte, se instalarán en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 79 de Piedras Negras; No. 87 y 81 de Ciudad Acuña; No. 12 de Allende y No. 60 de Nava.
En lo que corresponde a la región Centro, el mastógrafo visitará el Hospital General de Zona (HGZ) No. 7, la UMF No. 84 y 86 de Monclova; No. 85 y 9 de Frontera; No. 8 de Castaños y No. 10 de San Buenaventura.
Para la región Carbonífera serán el HGZ No. 24 de Nueva Rosita; el Hospital General de Sub-Zona (HGSZ) No. 27 de Palaú y las UMF No. 23 de Sabinas y No. 31 de Barroterán las unidades beneficiadas.
Y en cuanto a la región Laguna, el mastógrafo se ubicará en los HGZ No. 16 y 18, así como en las UMF No. 66, 93 y 80 de Torreón; además del HGSZ No. 21 de San Pedro; No. 20 de Francisco I. Madero y No. 6 de Parras, así como en la UMF No. 83 de Matamoros.
Como parte de las acciones que se desarrollarán en este mes para incrementar la cobertura de la detección oportuna, en la región Sureste, los mastógrafos móviles se harán presentes en algunas empresas a partir del 5 de octubre, por lo que invitó a las mujeres trabajadoras a aprovechar este acercamiento.
Recordó que estos estudios permiten detectar el cáncer y/u otros tipos de anomalías de la mama que no se pueden percibir a simple vista o al tacto, de ahí la importancia de aprovechar y acercarse a estas unidades móviles que se ponen a disposición de las usuarias en horario de 08:00 a 18:00 horas en las unidades médicas. (El Heraldo de Saltillo)
REGIÓN CENTRO
|Unidad
|Municipio
|Fecha
|HGZ No. 7
|Monclova
|05/10/2026
19/10/2026
|UMF No. 9
|Frontera
|06/10/2026
22/10/2026
|UMF No. 10
|San Buenaventura
|07/10/2026
|UMF No. 84
|Monclova
|08/10/2026
|UMF No. 85
|Frontera
|09/10/2026
|UMF No. 86
|Monclova
|20/10/2026
|UMF No. 8
|Castaños
|21/10/2026
REGIÓN NORTE
|Unidad
|Municipio
|Fecha
|UMF No. 81
|Ciudad Acuña
|12/10/2026
26/10/2026
|UMF No. 87
|Ciudad Acuña
|13/10/2026
27/10/2026
|UMF No. 79
|Piedras Negras
|14/10/2026
28/10/2026
|UMF No. 12
|Allende
|29/10/2026
|UMF No. 60
|Nava
|30/10/2026
REGIÓN CARBONÍFERA
|Unidad
|Municipio
|Fecha
|UMF No. 31
|Barroterán
|01/10/2026
|UMF No. 23
|Sabinas
|15/10/2026
|HGZ No. 24
|Nueva Rosita
|16/10/2026
|HGSZ No. 27
|Palaú
|23/10/2026
REGIÓN LAGUNA
|Unidad
|Municipio
|Fecha
|UMF No. 93
|Torreón
|01/10/2026
16/10/2026
|UMF No. 66
|Torreón
|02/10/2026
12/10/2026
20/10/2026
27/10/2026
|HGZ No. 18
|Torreón
|05/10/2026
21/10/2026
|HGSZ No. 20
|Fco. I. Madero
|06/10/2026
22/10/2026
|HGZ No. 16
|Torreón
|07/10/2026
13/10/2026
19/10/2026
26/10/2026
|HGSZ No. 21
|San Pedro
|08/10/2026
23/10/2026
|UMF No. 83
|Matamoros
|09/10/2026
28/10/2026
|HGSZ No. 6
|Parras de la Fuente
|14/10/2026
29/10/2026
|UMF No. 80
|Torreón
|15/10/2026
30/10/2026