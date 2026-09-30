miércoles, septiembre 30, 2026
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Con mastógrafos móviles durante octubre, promoverá IMSS Coahuila detección oportuna del cáncer de mama

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El Heraldo de Saltillo
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Foto: Imss Coahuila

El servicio es gratuito para derechohabientes mayores de 40 años.

Durante el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila continuará con la disposición de mastógrafos móviles para mujeres derechohabientes mayores de 40 años en las unidades médicas del estado, a fin de promover la detección oportuna de esta enfermedad.

A través de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), se informó que como cada mes, este servicio se brindará de forma gratuita y por esta ocasión se extenderá también a empresas de la región Sureste.

En la región Norte, se instalarán en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 79 de Piedras Negras; No. 87 y 81 de Ciudad Acuña; No. 12 de Allende y No. 60 de Nava.

En lo que corresponde a la región Centro, el mastógrafo visitará el Hospital General de Zona (HGZ) No. 7, la UMF No. 84 y 86 de Monclova; No. 85 y 9 de Frontera; No. 8 de Castaños y No. 10 de San Buenaventura.

Foto: Imss Coahuila

Para la región Carbonífera serán el HGZ No. 24 de Nueva Rosita; el Hospital General de Sub-Zona (HGSZ) No. 27 de Palaú y las UMF No. 23 de Sabinas y No. 31 de Barroterán las unidades beneficiadas.

Y en cuanto a la región Laguna, el mastógrafo se ubicará en los HGZ No. 16 y 18, así como en las UMF No. 66, 93 y 80 de Torreón; además del HGSZ No. 21 de San Pedro; No. 20 de Francisco I. Madero y No. 6 de Parras, así como en la UMF No. 83 de Matamoros.

Como parte de las acciones que se desarrollarán en este mes para incrementar la cobertura de la detección oportuna, en la región Sureste, los mastógrafos móviles se harán presentes en algunas empresas a partir del 5 de octubre, por lo que invitó a las mujeres trabajadoras a aprovechar este acercamiento.

Recordó que estos estudios permiten detectar el cáncer y/u otros tipos de anomalías de la mama que no se pueden percibir a simple vista o al tacto, de ahí la importancia de aprovechar y acercarse a estas unidades móviles que se ponen a disposición de las usuarias en horario de 08:00 a 18:00 horas en las unidades médicas. (El Heraldo de Saltillo)

 

REGIÓN CENTRO

 

Unidad Municipio Fecha
HGZ No. 7 Monclova 05/10/2026

19/10/2026
UMF No. 9 Frontera 06/10/2026

22/10/2026
UMF No. 10 San Buenaventura 07/10/2026
UMF No. 84 Monclova 08/10/2026
UMF No. 85 Frontera 09/10/2026
UMF No. 86 Monclova 20/10/2026
UMF No. 8 Castaños 21/10/2026

 

 

Foto: Imss Coahuila

REGIÓN NORTE

 

Unidad Municipio Fecha
UMF No. 81 Ciudad Acuña 12/10/2026

26/10/2026
UMF No. 87 Ciudad Acuña 13/10/2026

27/10/2026
UMF No. 79 Piedras Negras 14/10/2026

28/10/2026
UMF No. 12 Allende 29/10/2026
UMF No. 60 Nava 30/10/2026

 

 

REGIÓN CARBONÍFERA

 

Unidad Municipio Fecha
UMF No. 31 Barroterán 01/10/2026
UMF No. 23 Sabinas 15/10/2026
HGZ No. 24 Nueva Rosita 16/10/2026
HGSZ No. 27 Palaú 23/10/2026

 

 

REGIÓN LAGUNA

 

Unidad Municipio Fecha
UMF No. 93 Torreón 01/10/2026

16/10/2026
UMF No. 66 Torreón 02/10/2026

12/10/2026

20/10/2026

27/10/2026
HGZ No. 18 Torreón 05/10/2026

21/10/2026
HGSZ No. 20 Fco. I. Madero 06/10/2026

22/10/2026
HGZ No. 16 Torreón 07/10/2026

13/10/2026

19/10/2026

26/10/2026
HGSZ No. 21 San Pedro 08/10/2026

23/10/2026
UMF No. 83 Matamoros 09/10/2026

28/10/2026
HGSZ No. 6 Parras de la Fuente 14/10/2026

29/10/2026
UMF No. 80 Torreón 15/10/2026

30/10/2026

 

 

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