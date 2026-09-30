Busca IEC titulares para Dirección Jurídica y Oficialía Electoral

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) emitió la convocatoria pública abierta para la designación de titulares de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y de la Oficialía Electoral, lo anterior tras la aprobación de los acuerdos correspondientes por parte del Consejo General en Sesión Ordinaria celebrada este miércoles 30 de septiembre.

La persona titular de la Dirección Ejecutiva de Asunto Jurídicos se encarga de brindar el sustento jurídico a todos los actos y resoluciones del Instituto, coadyuvar en su representación y defensa legal, y realizar estudios y análisis jurídicos, entre otras atribuciones.

Las personas interesadas en postularse para ocupar este cargo deberán contar con título de estudios superiores en Derecho, y contar con al menos cinco años de experiencia profesional comprobable en algún órgano o tribunal electoral.

Por su parte, el objetivo de la persona titular de la Oficialía Electoral es constatar, dentro y fuera de los procesos electorales locales, actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral; y evitar, a través de su certificación, que se pierdan o alteren los indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación electoral, entre otras funciones.

La ciudadanía interesada en competir por el cargo deberá contar con título de estudios superior en áreas jurídicas y afines, y contar con al menos tres años de experiencia en algún órgano o tribunal electoral.

El resto de los requisitos y documentación necesaria para participar en cada una de las convocatorias, así como las fases del proceso de selección y designación, podrán consultarse en el sitio web del IEC: iecoah.org.mx. La fecha límite para registrarse es el próximo 9 de octubre.

Por otro lado, fue presentado el informe final del análisis cuantitativo y cualitativo de la información capturada en el Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” del Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026.

El análisis consideró los rubros de identidad, propuestas políticas, trayectoria política y/o participación social, historia profesional y/o laboral, y formación académica. La evaluación contempló tanto aspectos cuantitativos relacionados con la captura de información, como aspectos cualitativos vinculados con su pertinencia, claridad y precisión. En términos generales, se obtuvo un índice de cumplimiento cuantitativo de 99.74 % y de 81.84 % en lo cualitativo.

El informe representa un insumo importante para continuar mejorando los mecanismos de transparencia electoral y facilitar a la ciudadanía información cada vez más útil para la toma de decisiones.

En otro tema, se sometió a consideración del Consejo General el proyecto de acuerdo relativo a la designación de la persona titular de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión. Al no alcanzar la propuesta la mayoría requerida, el proyecto no fue aprobado.

Dentro de la Sesión Ordinaria también fueron presentados los informes sobre las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral, y el referente a las actividades y seguimiento a la coordinación y vinculación con el Instituto Nacional Electoral. (El Heraldo de Saltillo)