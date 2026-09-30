La ONU exhorta a México a proteger a las madres buscadoras

El grupo de expertos fue enfático: el Estado es el responsable de localizar a las personas desaparecidas y de esclarecer los hechos. La participación de las familias debe estar garantizada, sin que ello signifique delegarles la búsqueda. Asimismo, manifestaron su preocupación por la falta de justicia ante la violencia que sufren quienes emprenden estas búsquedas.

Ginebra, Suiza.- Expertos en derechos humanos de la ONU hicieron un llamado a México para garantizar la protección de las mujeres que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas, debido a la violencia «alarmante» que enfrentan, la cual ha llegado a provocar en los casos más extremos su asesinato o su propia desaparición.

Para evidenciar el peligro, el grupo citó episodios recientes ocurridos en Sinaloa, como la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla; el ataque contra Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, quien fue agredida junto a su hija; y el homicidio de Rubí Gómez-Tagle, integrante de Corazones Unidos por una Misma Causa, entre otros.

Los expertos de la ONU subrayaron que es obligación del Estado buscar a las personas desaparecidas e investigar los hechos. Si bien las familias deben poder participar en esos procesos, recalcaron que no se les debe trasladar la responsabilidad de las búsquedas.

También expresaron alarma por la impunidad que rodea las agresiones contra quienes buscan a sus seres queridos.

Recordaron que los mecanismos de la ONU ya han documentado denuncias de estigmatización, vigilancia, intimidación, campañas de difamación y agresiones físicas contra buscadoras en el país. Según una comunicación de 2026 que retoma cifras de organizaciones civiles, desde el año 2020 al menos 19 personas buscadoras han sido asesinadas y otras 20 sobrevivieron a intentos de homicidio.

Por ello, pidieron al gobierno mexicano que reconozca de forma pública el valor del trabajo que realizan las mujeres buscadoras y que genere condiciones seguras para que puedan continuar su labor.

En ese marco, celebraron que la Asamblea General de la ONU haya declarado el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, una decisión que, a su juicio, visibiliza su fortaleza, liderazgo y capacidad de organización.

El pronunciamiento fue firmado por especialistas de distintos mandatos de Naciones Unidas vinculados a la defensa de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y discriminación contra mujeres y niñas.

El llamado ocurre en un momento en que colectivos de familiares siguen demandando respuestas por miles de desapariciones en México y exigiendo mayor seguridad para quienes realizan búsquedas en distintos estados.

https://srdefenders.org/mexico-las-buscadoras-de-personas-desaparecidas-continuan-enfrentando-violencia-extrema-mientras-se-reconoce-su-labor-internacionalmente-advierten-las-personas-expertas-de-la-onu-comunicado-de-pren/