Joven de origen polaco es localizada sin vida al interior de un departamento en Saltillo

Una joven de 26 años, de origen polaco, fue localizada sin vida al interior de un departamento del complejo VOEL Alto Distrito, ubicado sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, casi esquina con Mariano Abasolo, al norte de Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la joven, identificada como Kerniszewska “N”, fue encontrada inconsciente dentro del baño por su pareja sentimental, Maximiliano “N”, de aproximadamente 50 años y de origen italiano.

Ante el reporte, paramédicos de Cruz Roja Saltillo acudieron al lugar y le brindaron atención; sin embargo, únicamente confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado acudieron al complejo habitacional para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que llevaron a la joven a quitarse la vida, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley, procedimiento mediante el cual se determinará oficialmente la causa de muerte. (El Heraldo de Saltillo)