Cumple Grupo Ecolimpio 30 años de trayectoria  

Grupo Ecolimpio celebró tres décadas de operaciones en el sector ambiental, periodo en el que ha desarrollado soluciones para el manejo, reciclaje y disposición de residuos industriales, con presencia en distintas regiones del país.

La empresa conmemoró su 30° Aniversario en una gran velada en Pabellón M, en la ciudad de Monterrey, acompañados por más de 700 invitados entre colaboradores, clientes, socios comerciales, autoridades y amigos.

Fundada en 1996 por Daniel Calvert Ramírez, la empresa tiene su sede en Saltillo y es encabezada por José Alfredo Apess Iga, director general. Actualmente, cuenta con cinco unidades de negocio y ofrece servicios a empresas de diversos sectores, con procesos enfocados en la recuperación y revalorización de materiales.

Como parte de su crecimiento, la compañía ha ampliado su infraestructura y servicios, incluidos proyectos relacionados con el tratamiento de agua y la recuperación de suelos contaminados. Su operación abarca instalaciones de reciclaje y disposición final en Coahuila y Tlaxcala, además de una red de centros de servicio.

En el marco de su 30 aniversario, Grupo Ecolimpio también destacó sus avances en responsabilidad social, al obtener por quinta ocasión consecutiva el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable y recibir la certificación Great Place to Work.

La conmemoración representa tres décadas de actividad para una empresa que mantiene sus operaciones desde Coahuila y participa en el desarrollo de soluciones para la gestión de residuos industriales en México. (El Heraldo de Saltillo con información de Agencia Reforma)