Alista Gobierno bolsa de 500 mdp para sorteo del Buen Fin

Ciudad de México.- El Gobierno federal dispuso una bolsa de hasta 500 millones de pesos para los premios del sorteo El Buen Fin 2026, que beneficiará tanto a consumidores que realicen compras con tarjetas como a los establecimientos participantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto que otorga un estímulo fiscal a las instituciones financieras y otras entidades participantes para que puedan acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR), propio o retenido a terceros, los recursos que entreguen como premios por cuenta del Gobierno federal.

“La suma total del monto de los premios a entregar del sorteo ‘El Buen Fin’ no podrá exceder en su conjunto de 500 millones de pesos”, establece el decreto.

Para los consumidores, participarán las compras de bienes y servicios efectuadas con tarjetas de crédito o débito del 13 al 17 de noviembre de 2026 en establecimientos registrados en el portal de El Buen Fin.

También podrán recibir premios las personas físicas o morales que vendan bienes o presten servicios y acepten pagos con tarjetas durante esos cinco días, siempre que sus ingresos acumulables en el ejercicio anterior no hayan superado los 5 millones de pesos y se hayan registrado en el programa.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) será responsable de realizar el sorteo y establecer las bases, términos, condiciones de participación y reglas de operación.

Las entidades financieras deberán poner a disposición del SAT la información necesaria para efectuar el sorteo y comprobar que los premios fueron entregados a cada ganador.

Una vez entregados los premios, las instituciones podrán acreditar el estímulo contra sus pagos provisionales, definitivos y anuales del ISR hasta agotarlo, a partir del mes siguiente al pago.

En caso de premios que no sean reclamados, las instituciones deberán cubrir los recursos correspondientes como aprovechamientos a la Secretaría de Gobernación, conforme al procedimiento y los plazos que determine el SAT.

El decreto también dispone que los ganadores recibirán el valor de sus premios sin que los impuestos locales reduzcan el monto obtenido.

La Federación cubrirá a las entidades federativas los impuestos estatales generados por los premios y, por conducto de éstas, las cantidades correspondientes a gravámenes municipales.

Además, tanto el estímulo fiscal otorgado a las instituciones como los premios entregados a consumidores y comercios no serán considerados ingresos acumulables para efectos del ISR.

El Gobierno justificó la medida como parte de su política para incentivar el uso de tarjetas de crédito y débito, avanzar en la inclusión financiera, reducir la utilización de efectivo y fomentar la formalización de la economía.

El sorteo de El Buen Fin se realiza desde 2013. El decreto publicado este miércoles entrará en vigor al día siguiente de su publicación y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. (AGENCIA REFORMA)