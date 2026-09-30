Invitan a niñas y niños a formar parte del Coro Infantil Navideño en Saltillo

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura de Coahuila promueve el acercamiento de la niñez a la cultura y las artes a través de una nueva propuesta musical

Con el propósito de acercar a niñas y niños a la música, fortalecer su creatividad y fomentar el trabajo colectivo, la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila invita a participar en el Coro Infantil Navideño, una propuesta artística dirigida a niñas y niños de entre 6 y 15 años.

El proyecto busca brindar a las nuevas generaciones un espacio de formación y convivencia a través del canto, al mismo tiempo que promueve valores como la disciplina, el compromiso, la colaboración y el trabajo en equipo.

Las clases se llevarán a cabo los lunes y miércoles, de 16:00 a 18:00 horas, en la Casa de la Cultura de Saltillo, ubicada en C. Hidalgo 359, Centro, C.P. 25000, Saltillo, Coahuila. El inicio de actividades está programado para el lunes 5 de octubre.

Para formar parte del coro, las y los participantes deberán contar con ganas de aprender y trabajar en equipo, compromiso para asistir a los ensayos y disponibilidad para participar en las presentaciones navideñas. El cupo será limitado, por lo que se hace un llamado a madres, padres de familia y tutores a inscribir cuanto antes a sus niñas y niños y asegurar su lugar en esta nueva experiencia musical. Para solicitar información y realizar el proceso de inscripción, pueden comunicarse al teléfono 844 1960489.

La Secretaria de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, extendió una invitación a las familias de Saltillo para que aprovechen esta oportunidad y permitan que niñas y niños sean parte de esta experiencia, que además de acercarlos a la música les permitirá convivir, aprender y compartir su talento en una agrupación artística. Asimismo, agradeció al Gobernador Manolo Jiménez Salinas por impulsar acciones que fortalecen la formación cultural desde edades tempranas y por generar espacios para que las nuevas generaciones tengan acceso a la cultura y las artes.

A través de este tipo de iniciativas, la Secretaría de Cultura y el Gobierno de Coahuila refrendan su compromiso de acercar a niñas, niños y adolescentes a las distintas expresiones artísticas, generando espacios donde puedan desarrollar sus capacidades, descubrir nuevas habilidades y participar activamente en la vida cultural.

El Coro Infantil Navideño representa, además, una oportunidad para que las y los participantes vivan la experiencia de formar parte de una agrupación artística, conozcan el valor de la música como herramienta de expresión y convivencia, y compartan su trabajo con las familias y la comunidad durante las próximas celebraciones navideñas.

La actividad forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la formación cultural desde edades tempranas, entendiendo el arte y la cultura como elementos fundamentales para el desarrollo integral de las nuevas generaciones. (El Heraldo de Saltillo)