Lluvias intensas y posible formación de torbellinos o tornados se prevén este miércoles en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este miércoles se prevé cielo medio nublado a nublado en Coahuila, con lluvias puntuales intensas principalmente en zonas del norte y este del estado, acompañadas de descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en zonas del norte y este de Coahuila. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones, incremento en los niveles de ríos y arroyos y reducción de la visibilidad.

Estas condiciones están asociadas al ingreso del frente frío número 1 al norte de la República Mexicana, en interacción con una circulación ciclónica y una vaguada en altura.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional prevé fuertes rachas de viento y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones y mantenerse atenta a los avisos de las autoridades.

Durante la tarde se espera ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Coahuila. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, así como afectar objetos y estructuras que no se encuentren debidamente asegurados.

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado recomienda a la población:

– Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas susceptibles de inundación.

– No intentar atravesar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

– Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas y descargas eléctricas.

– Ante la posible formación de torbellinos o tornados, buscar refugio de inmediato en una construcción sólida, preferentemente en una habitación interior y alejada de ventanas.

– Alejarse de árboles, postes, cables, anuncios y otras estructuras que pudieran resultar afectadas por las rachas de viento.

– Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

– Extremar precauciones al conducir debido a la reducción de visibilidad, pavimento mojado y posibles encharcamientos o inundaciones.

– Mantenerse alejado de ríos y arroyos ante el posible incremento de sus niveles.

– Evitar actividades al aire libre durante la presencia de tormentas eléctricas.

– Mantenerse atento a los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil Estatal y autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)