Coahuila no está dispuesto a ceder ni un solo centímetro del estado a la delincuencia organizada: Manolo

Presenta gobernador Modelo Coahuila en el Senado de la República

Ciudad de México.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas participó en el seminario “Retos estratégicos, ciberseguridad y cooperación internacional” organizado por la Comisión de Ciberseguridad del Senado de la República, donde puntualizó que Coahuila no está dispuesto a ceder ni un solo centímetro del Estado a la delincuencia organizada y presentó el Modelo de seguridad que ha colocado a la entidad en los primeros lugares nacionales en seguridad.

«Nos dio mucho gusto participar en el “Seminario de Ciberseguridad y Cooperación Internacional” en el Senado de la República, donde tuvimos la oportunidad de platicar sobre el “Modelo de Seguridad Coahuila”. Muchas gracias por la invitación», señaló el gobernador.

En este seminario participaron funcionarios de distintos niveles de gobierno, expertos en ciberseguridad de los Estados Unidos, así como senadores de la LXVI Legislatura.

Manolo Jiménez explicó por qué el Modelo Coahuila de seguridad ha sido exitoso y ejemplo nacional, al informar que está cimentado, principalmente, en la continuidad de una política pública de los gobernadores del PRI, política pública de seguridad que en Coahuila se ha implementado por 15 años.

“Para Coahuila lo más importante es el tema de seguridad, porque si no tenemos seguridad, pues no se tiene calidad de vida; y en nuestro Estado la seguridad la hemos trabajado en equipo, porque esa es la mejor manera de enfrentar este tema tan importante para la comunidad”, comentó.

Dio a conocer que en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, por primera vez desde que existe esta medición, Coahuila se posiciona como el Estado más seguro de México, lo que se ha logrado gracias a un trabajo de muchos años.

Además, que las tres ciudades de Coahuila que mide la ENSU, están dentro del Top 5 entre las más seguras de todo México: Piedras Negras, Saltillo y Torreón.

Agregó que otro de los pilares es la coordinación entre todos quienes integran la cadena de seguridad: la Presidenta de la República, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional; además de la Policía Estatal y las fiscalías; las y los alcaldes, los poderes Legislativo y Judicial, la sociedad civil, la iniciativa privada.

Otro factor muy importante, dijo, es la voluntad política, y aseguró que en Coahuila todos los actores de la cadena de seguridad y funcionarios públicos le entran al tema, y eso es una garantía.

“En Coahuila todos estamos en sintonía, lo que nos permite tener buenos indicadores”, dijo.

Dio a conocer que Coahuila es uno de los estados con menos homicidios en el país, y que el cien por ciento de ellos están resueltos.

Jiménez Salinas indicó que en la entidad se tiene una estrategia basada en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, y que es una estrategia que más allá de bajar la guardia, permanentemente se está robusteciendo.

Abundó que en Coahuila, de manera exponencial se ha hecho una inversión sin precedentes en los temas de ciberseguridad y en los temas de tecnología.

“Con la ciberseguridad cuidamos a la ciudadanía y prevenimos que las personas sean víctimas de extorsiones, de amenazas, de fraudes digitales, de suplantación de identidad, de secuestros virtuales y de operaciones mercantiles fantasmas”, mencionó.

De igual manera, expresó que esto no solamente aplica para el tema de la seguridad pública, sino también para la seguridad administrativa del gobierno para cuidar y proteger las bases de datos que tienen información confidencial, sistemas de tesorería, administración financiera, procuración de justicia, direcciones registrales, catastrales y agrarias.

Jiménez Salinas señaló que se está extendiendo la red de videovigilancia no solamente a las ciudades, sino a cada rincón del estado, las brechas, los ejidos, las rancherías y poblaciones alejadas.

Destacó que se tiene una gran coordinación y trabajo en equipo con el gobierno de Estados Unidos y el de Texas, para cuidar y blindar los más de 500 kilómetros de frontera que Coahuila tiene con el estado de Texas.

“En estos dos años y medio de mi administración hemos construido 10 cuarteles con dinero de las y los coahuilenses, destinados a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano y a la Policía Estatal, ubicados de manera estratégica en toda esta frontera, para colaborar con en esta gran estrategia binacional de seguridad”, puntualizó.

Manolo Jiménez recalcó que en Coahuila mandan las instituciones, y que cuando pasa algo, hay una reacción determinante y fulminante por parte de las instituciones, y que eso se llama certeza. (El Heraldo de Saltillo)