Dispuesto el PRI Coahuila a negociar alianza con el PAN: Carlos Robles

El dirigente estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, aseguró que está dispuesto a negociar una posible alianza con Acción Nacional, al destacar la madurez que tiene su partido y la buena experiencia que ya se tuvo en anteriores procesos electorales al trabajar bajo ese esquema.

Dijo desconocer a nivel nacional cual será la disposición que tome la dirigencia del PAN, pero que en la parte local existe una simpatía muy natural que facilitaría el acuerdo para concretar dicha alianza.

“Nosotros siempre estamos dispuestos a la alianza, el PAN tiene la palabra, pero nosotros estamos dispuestos, somos aliancistas, se lo he dicho a ustedes ya tuvimos una muy buena experiencia también con el PRD, con la UDC, el PRI es un partido maduro políticamente que le da cabida a los partidos que deseen aliarse y obviamente tenemos que tener una afinidad”, señaló el también legislador.

“Con el PAN siento una simpatía natural de los panistas locales, digo yo no sé que vaya a suceder con los federales pero con los locales yo siento una simpatía muy natural que ustedes mismos pueden observar. Hay que sentarnos a platicar, vamos a esperar los tiempos yo no he pensado todavía si yo provoco la reunión o la dirigente estatal, pero es igual”, agregó.

De igual manera, señaló que en su muy particular punto de vista, todo apunta a que el PRI y el PAN irán en alianza con Adrián de la Garza por la gubernatura del vecino estado de Nuevo León.

“Yo creo que en el caso de Nuevo León, es mi punto de vista muy personal, no quiero comprometer al partido, ni mucho menos una decisión que se tiene que tomar entre Nuevo León y México, pero a mí me da la impresión de que va a haber una alianza, se genera una simpatía muy marcada en Nuevo León entre los panistas por Adrián de la Garza y obviamente también por los priístas. Entonces como que parece natural una alianza, aunque es una opinión de tipo personal mía, no del partido”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)