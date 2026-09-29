Se apuntan Alberto Hurtado y Antonio Attolini para buscar ser candidatos de Morena a las alcaldías de Saltillo y Torreón

“Todo mundo soñamos con gobernar la ciudad que nos vio nacer” dijo Hurtado; “claro que me encantaría coordinar en la ciudad la defensa de la soberanía” señaló por su parte Attolini

El diputado local de MORENA, Alberto Hurtado Vera, reconoció este martes que su sueño, como el de mucha gente, es el de gobernar la ciudad de Saltillo, misma que lo vio nacer, sin embargo, declinó hablar sobre si estaría dispuesto a registrarse como aspirante para buscar la alcaldía de esta capital.

A pregunta de El Heraldo de Saltillo sobre su posible postulación a ese cargo en los siguientes meses, el legislador dijo que no es el momento de pronunciarse acerca de esa posibilidad, toda vez que por ahora está concentrado en los programas de apoyo que cada semana lleva a diferentes sectores de la ciudad y también en la responsabilidad de representar a las y los coahuilenses en el Congreso, temas en los que dijo, prefiere mantenerse ocupado para evitar quebrantar la ley.

“Todo mundo soñamos con gobernar la ciudad que nos vio nacer, pero ahorita no es momento ni la ley nos permite decir si aspiramos o no aspiramos o si queremos o no queremos, esa es la realidad. Igualmente me encantaría representar a nuestro estado en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, pero para evitar caer en un acto anticipado o quebrantar alguna ley, me voy a abstener hasta que se abran los procesos como debe de ser, ahorita soy funcionario público y se pudiera malinterpretar, entonces, que sueños con gobernar mi ciudad, claro que sí, pero por el momento no puedo decir nada en concreto”, expuso.

Por su parte, su compañero de bancada, Antonio Attolini aseguró que también le encantaría coordinar en Torreón la llamada “Defensa de la soberanía”, e indicó que mientras está en espera de los procedimientos que defina su partido para designar a quien llevará esa responsabilidad en los distritos y municipios, él ya se encuentra trabajando en ese mismo tenor para impedir la privatización del organismo operador de agua en aquella ciudad.

“La convocatoria es para coordinar la defensa de la transformación y la soberanía. Estamos a la espera una vez que ha terminado ya el proceso para las coordinaciones estatales, pues ahora a ver que van a hacer en términos distritales y municipales, ya lo estamos haciendo de hecho, estamos instalando una serie de comités en defensa del agua y de la soberanía ante la amenaza latente de que privaticen el Sistema Operador de Aguas en Torreón. Lo hago sin ningún tipo de encargo partidista, aunque claro que me encantaría coordinar en la ciudad la defensa de la soberanía ante las amenazas de privatización que ya públicamente se han hecho”, señaló el diputado local de MORENA. (ÁNGEL AGUILAR)