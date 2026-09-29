Plantean en Congreso iniciativa para dar seguimiento a estrategias de prevención de la obesidad en Coahuila

Durante la sesión del Congreso de Coahuila que tuvo lugar este martes, las diputadas y diputados que integran los grupos parlamentarios “Alianza Coahuila”, presentaron una iniciativa por la que se reforma la Ley para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso y la Obesidad para el Estado de Coahuila de Zaragoza, esto en el rubro de seguimiento y evaluación de los programas para atender este problema.

En esta iniciativa, a la que dio lectura la diputada de Acción Nacional Edith Hernández Sillas, se menciona que si bien la mayoría de los estados cuentan con leyes para prevenir y combatir la obesidad, y estos ordenamientos contemplan programas y planes para tal fin, hay un aspecto sigue siendo un factor de debilidad y fracaso en dichos programas y este es la falta de evaluación y seguimiento real del impacto de las medidas tomadas y de los presupuestos invertidos.

Señaló que es urgente este tipo de seguimiento, ante el incremento en los casos de obesidad a nivel nacional en este 2026, condición que trae consigo otro tipo de padecimientos como diabetes tipo 2, hipertensión, cardiopatías diversas y varios tipos de cáncer.

El documento agrega que toda política pública destinada a beneficiar a la población, especialmente cuando su finalidad es disminuir la incidencia de un problema sanitario, como es este caso, debe llevar aparejada la existencia de medidores o mediciones de impacto, a fin de que las autoridades puedan tomar decisiones para saber qué ajustes, correcciones e incluso cancelaciones se deben hacer en los programas y medidas tomadas para hacerlas más eficientes.

Proponen también reforzar medidas para garantizar la no discriminación a personas con autismo

Por otra parte, en esta sesión se presentó también una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para la Inclusión y Garantía de los Derechos de las Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Coahuila, a fin de garantizar la inclusión de estas personas y evitar prácticas discriminatorias que impiden la plena incorporación de estos pacientes en distintos espacios, en espacial los planteles educativos.

En este documento, se menciona que estos actos de discriminación no siempre se manifiestan mediante actos explícitos de exclusión, sino también a través de prácticas, omisiones o requisitos adicionales que generan desventajas y restringen el ejercicio de los derechos fundamentales de estas personas.

Agrega que en Coahuila, según información del Sistema DIF Estatal y del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, se estima que alrededor de diez mil personas forman parte de esta población.

También destaca que aunque la Ley para la Inclusión y Garantía de los Derechos de las Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Coahuila constituye un instrumento fundamental para asegurar la protección de este sector, a pesar de los avances normativos alcanzados en los últimos años, aún persisten barreras sociales, institucionales y culturales que limitan su inclusión efectiva en distintos rubros. (ÁNGEL AGUILAR)