VIVIR ES AHORA

El poder de volver a elegirte
Estamos entrando en un momento decisivo del año: el último trimestre, Tenemos una gran oportunidad para cerrar un ciclo con consciencia y comenzar a construir el siguiente con mayor claridad, anclados a nuestra visión de vida.
Al inicio del año solemos avanzar con entusiasmo: sueños, proyectos y grandes propósitos por alcanzar. Sin embargo, la vida también nos lleva, en muchas ocasiones, por caminos inesperados. Aparecen los cambios, los imprevistos, las responsabilidades y esos días en los que simplemente nos dedicamos a apagar incendios. Sin darnos cuenta, lo urgente comienza a desplazar aquello que realmente importa, es decir, a aquello que le da sentido a nuestras vidas.
Hoy puede ser un buen momento para hacer un alto y detenerte, respirar y mirar tu camino con honestidad. No para juzgarte por lo que no has hecho, sino para reconocer todo lo que sí has logrado. Y para volver a conectar con todo lo que te hace sentir vivo…
Has atravesado momentos difíciles, has aprendido, has crecido y sigues aquí. Y estar aquí no es poca cosa: estar vivo significa que todavía tienes la posibilidad de elegir, de transformar, amar, crear y volver a comenzar.
Tu vida no se transforma únicamente cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia la manera en que las interpretas y respondes ante ellas. Puedes verlas como obstáculos o como oportunidades, de tí depende.
Tu cerebro puede acostumbrarse a vivir en modo supervivencia, reaccionando constantemente ante las exigencias del día a día. Pero, cuando haces una pausa y diriges tu atención hacia lo que deseas, comienzas a recuperar tu capacidad de vivir y de decidir con la vista puesta en tí mismo.
La consciencia abre espacio a nuevas posibilidades, y tan sólo una decisión puede convertirse en el primer paso hacia una vida más grata y llena de dicha. Entonces, mi invitación es a que te hagas la siguiente pregunta:
¿Qué sueño, objetivo o aspecto de mi vida he postergado y estoy dispuesto a retomar hoy? ¿Cuántas veces me dije “no” por priorizar a alguien más?
Puedes comenzar ahora, no necesitas tenerlo todo resuelto. Tampoco necesitas saber exactamente cómo llegar, sino a dónde… A veces, lo único necesario es dar el siguiente paso: hacer esa llamada, iniciar ese proyecto, pedir ayuda, establecer un límite, regresar a una disciplina o atreverte a creer nuevamente en ti…
Las excusas pueden tener una justificación en tu pasado, pero no tienen por qué definir tu futuro. En muchas ocasiones, lo que ocurrió no siempre estuvo bajo tu control; pero lo que hagas a partir de ahora sí puede estarlo.
¿Cómo te gustaría verte al final de éste año? ¿Al final del siguiente? ¿Qué decisión concreta puedes tomar hoy para acercarte a esa visión?
Recuerda: nunca es demasiado tarde para comenzar. El mejor momento para sembrar quizá fue hace años, y el segundo mejor momento es ahora. Dentro de ti existen recursos, aprendizajes y una fuerza que quizá aún no has explorado por completo o que, quizá, todavía no conoces.
Cada experiencia que has vivido puede convertirse en tierra fértil para construir una versión más consciente, fuerte y auténtica de ti. Entonces, toma la pala, elige la semilla y comienza a sembrar. El futuro no se encuentra terminado frente a ti: se va creando con cada pensamiento, cada elección y cada paso que decides dar.
Y aún hay tiempo, tienes vida…Y este momento también cuenta. Estar vivo es ya una oportunidad extraordinaria, no la dejes para después. ¿Estás listo para disfrutar el maravilloso regalo de estar vivo?