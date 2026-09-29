Mientras el futuro de AHMSA sigue en vilo, Trump anuncia nueva siderúrgica de 15 mil millones de dólares

El presidente de los Estados Unidos anunció el proyecto para construir una planta siderúrgica en Iowa que comenzaría a producir acero en 2030, y cuya inversión es 10 veces más que lo que vale Altos Hornos de México

En la subasta del 25 de septiembre, Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), encabezada por el empresario José Arturo Domínguez Arteaga, presentó una oferta de 1,400 millones de dólares por AHMSA y su filial Minera del Norte. Sin embargo, la jueza no adjudicó aún las empresas porque CIESA no acreditó formalmente el depósito de la garantía de seriedad de 56.3 millones de dólares, ni la disponibilidad inmediata de los recursos ofrecidos. Le concedió un plazo de diez días hábiles para cumplir ese requisito; la misma oportunidad se extendió a los demás postores calificados.

Pero mientras que el futuro de Altos Hornos de México se mantiene en vilo, en Estados Unidos Donald Trump anunció un proyecto de 15 mil millones de dólares, 10 veces más que lo que vale AHMSA, para construir una planta siderúrgica en Iowa, una inversión que se presentó como una apuesta por recuperar la producción industrial en Estados Unidos y que comenzaría a producir acero en 2030 y alcanzaría una capacidad de hasta 10 millones de toneladas anuales, según un reporte de Infobae.

El mineral de hierro que utilizará la planta en Iowa será extraído en una mina de la empresa privada Mesabi Metallics en Minnesota. La construcción de esa explotación demandó una inversión de 2 mil 500 millones de dólares.

La mina comenzó a operar este mes y es la primera nueva explotación de mineral de hierro abierta en Minnesota en medio siglo, según funcionarios de la Casa Blanca.

En la nueva siderúrgica se generarán alrededor de 1 mil 750 empleos permanentes, 10 veces menos que los que trabajaban en Altos Hornos de México en sus mejores años.

Con éste anuncio, Donald Trump buisca revitalizar la industria siderúrgica, según se dijo durante el anuncio de la nueva inversión, en la que se señaló también que la planta podrá cubrir necesidades del sector de defensa en acero de alta calidad. Esdta será la primera megaplanta siderúrgica construida en Estados Unidos desde la década de 1960, que según la Casa Blanca será “la planta siderúrgica más grande de la historia de Estados Unidos”. (Con información de Infobae)