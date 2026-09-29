Culpa Secretaría de Salud a proveedores por fallas en abasto de medicinas

Ciudad de México.- La secretaría de Salud atribuyó parte de las fallas en el abasto de medicamentos al incumplimiento de proveedores que reciben contratos, pero entregan menos piezas de las solicitadas por las instituciones públicas.

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo, reconoció que el suministro aún no alcanza los niveles esperados y señaló que el Gobierno busca corregir los incumplimientos mediante una mayor anticipación en las compras.

“Muchos proveedores reciben un contrato no cumple sus obligaciones cabalmente, les pedimos 80 piezas de medicamento y entregan 60, 70”, expresó el funcionario.

Clark informó que el viernes pasado concluyó la compra de medicamentos genéricos del sector salud para 2027 y 2028, con el propósito de disponer de más tiempo para planear las entregas y reducir los problemas de suministro.

“El viernes pasado ya terminó la compra de medicamentos genéricos del sector salud para 2027-2028 que nos permite tener muchos meses de avance para planificar mejor las entregas de parte de los proveedores”, sostuvo.

El subsecretario explicó que otro de los retos es contar con sistemas digitales de monitoreo que permitan conocer las existencias de medicamentos en las clínicas y hospitales, así como identificar los faltantes para enviar los insumos requeridos.

Clark anunció que, al finalizar este año, los 8 mil puntos de atención de primer nivel del IMSS-Bienestar tendrán inventarios digitales, internet, expediente médico y receta electrónica para dar seguimiento al suministro de medicamentos.

El funcionario comentó que la digitalización permitirá conocer las existencias de cada centro de salud, independientemente de su ubicación, y utilizar esa información para organizar la distribución de los productos que necesita la población.

La dependencia también trabaja en la logística de distribución y dispensación en los centros de salud y hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, como parte de las acciones para mejorar la entrega de medicamentos a los pacientes.

“No estamos tal vez donde nos gustaría estar. Al final del día nos falta todavía por crecer pero si hay un incremento sustantivo”, reconoció Clark al referirse a los resultados del abasto.

El subsecretario reportó que en 2026 aumentó más de 100 por ciento el número de piezas enviadas a centros de salud y hospitales respecto del mismo periodo de 2025, aunque en esta respuesta no precisó los meses comprendidos en la comparación.

Clark afirmó que el incremento en la atención médica también exige una mayor disponibilidad de insumos, ante el crecimiento de 36 por ciento en consultas de especialidad y de 25 por ciento en cirugías reportado por las instituciones públicas.

El funcionario aseguró que las autoridades preparan las adquisiciones y entregas correspondientes a 2027 con el objetivo de evitar interrupciones en el abasto de medicamentos con el cambio de año.

Admite IMSS-Bienestar necesidad de reforzar abasto

Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, reconoció la necesidad de reforzar el suministro de 27 claves de medicamentos de mayor demanda en los centros de salud, por lo que anunció que duplicarán las cantidades enviadas para evitar que se agoten durante el ciclo mensual de distribución.

El funcionario explicó que el organismo identificó ese grupo de medicamentos como parte de los ajustes al esquema Rutas de la Salud, mediante el cual abastece a las unidades médicas de las 24 entidades donde opera.

“Hemos identificado 27 claves de mayor demanda, claves esenciales para la atención primaria a la salud que se estarán reforzando”, expuso durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estaremos mandando el doble de estas claves a todos los centros de salud para garantizar que nunca falten durante todo el mes, durante todo el ciclo de abasto”, agregó.

Svarch informó que, mediante Rutas de la Salud, se han distribuido más de 300 millones de piezas de medicamentos. (AGENCIA REFORMA)