Ramos Arizpe cuida y acompaña a sus adultos mayores

DIF Municipal fortalece servicios de rehabilitación, salud, apoyo psicológico, convivencia y asistencia para la movilidad

Con una atención cercana que busca mejorar su bienestar y calidad de vida, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, a través del DIF Ramos Arizpe, fortalece las acciones dirigidas a las personas adultas mayores del municipio.

Rehabilitación física, atención psicológica, orientación en salud, actividades de convivencia y apoyos para facilitar la movilidad forman parte de los servicios que se brindan de acuerdo con las necesidades de cada persona.

En materia de rehabilitación física, se trabaja principalmente en conservar y fortalecer capacidades que pueden disminuir con el paso de los años, además de realizar ejercicios orientados a mantener activos diferentes procesos cognitivos y favorecer una mayor autonomía.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó que uno de los principales objetivos es que las personas adultas mayores encuentren en el organismo un espacio cercano donde puedan recibir orientación, apoyo y acompañamiento.

“Para nosotros es muy importante que nuestros adultos mayores se sientan acompañados y atendidos. Cada persona tiene necesidades diferentes y por eso buscamos apoyarlos desde distintos frentes, desde su salud y movilidad hasta la convivencia y el bienestar emocional”, señaló.

Esta labor se complementa con atención psicológica para contribuir al bienestar emocional, así como orientación y seguimiento desde el área de salud y, cuando cada caso lo requiere, la canalización con especialistas.

Además, el DIF Municipal mantiene la entrega de despensas y las visitas de seguimiento, junto con actividades recreativas como rondalla y lotería, que generan espacios de convivencia, comunicación e integración social.

A estas acciones se suma la entrega de aparatos ortopédicos y equipo de apoyo para quienes presentan dificultades de movilidad, entre ellos sillas de ruedas, además de un servicio de traslado para personas con discapacidad que también beneficia a adultos mayores y facilita su acceso a consultas, servicios y atención.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal y el DIF Ramos Arizpe mantienen una política de atención que busca no sólo responder a las necesidades de las personas adultas mayores, sino acompañarlas en esta etapa de su vida con servicios que favorezcan su salud, autonomía, convivencia y bienestar. (ACONTECER)