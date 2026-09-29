Fortalece UA de C infraestructura y equipamiento en la Unidad Laguna

Torreón, Coahuila.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, realizó la entrega de equipamiento e inauguró nuevos espacios que fortalecen la infraestructura en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Derecho y de Enfermería y Nutrición de la Unidad Laguna.

Durante las actividades estuvo acompañado por el coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; los directores de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Derecho, Enfermería y Nutrición, Ricardo Jurado Rangel, Jesús Caballero Vela e Irma Andrade Valles respectivamente, directivos, docentes y comunidad estudiantil.

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el rector entregó seis pantallas de 75 pulgadas, cuatro equipos de cómputo y seis soportes para pantallas, con el propósito de fortalecer las herramientas tecnológicas disponibles para el desarrollo de las actividades académicas.

En la Facultad de Derecho, inauguró las unidades de Psicología, Odontología y el Centro de Investigaciones Jurídicas “Carlos Centeno Aranda”, espacios destinados a fortalecer la atención y los servicios que se brindan a la comunidad universitaria, así como impulsar la investigación y desarrollo académico en el ámbito jurídico.

Como parte de las visitas, el rector también acudió a la Facultad de Enfermería y Nutrición, donde entregó 10 equipos de cómputo e inauguró de las áreas de quirófano y Toco-cirugía del Centro de Simulación, además del Lactario y la “Zona Lobos”, espacio que cuenta con internet de amplia cobertura y banda ancha.

Durante su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez, afirmó que uno de los compromisos de la Universidad es proporcionar los estudiantes las condiciones y herramientas necesarias para desarrollar plenamente su proyecto de vida, a través de espacios educativos sustentados en la paz, la unidad, el diálogo y la construcción de acuerdos.

Refrendó el respaldo de la Administración Central para continuar fortaleciendo a escuelas, facultades e institutos de la Unidad Laguna, y que todos juntos, fortalezcamos la formación de personas comprometidas con la sociedad, con valores y con un objetivo de bien común.

Por su parte, la directora y los directores de los planteles visitados agradecieron el respaldo del rector para emprender acciones que redunden en beneficios para la comunidad universitaria de sus planteles, con trabajo en equipo para ofrecer mejores condiciones de aprendizaje, investigación y desarrollo académico. (El Heraldo de Saltillo)