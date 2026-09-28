Luis Fernando Salazar tiene doble nacionalidad, pero está dispuesto a renunciar a la española

El senador de Morena admite que, aunque tiene la doble nacionalidad, va a votar a favor de la reforma de Ley propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum que impedirá que quienes tienen esa condición puedan ser presidentes de la República, gobernadores o jefes de Gobierno de la Ciudad de México

El senador de Morena, Luis Fernando Salazar, admitió que, tal como lo adelantó El Heraldo de Saltillo, él si tiene una doble nacionalidad, porque además de la mexicana ostenta también la española. Sin embargo, dijo que va a votar a favor de la reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales, reforma que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que ahora será sometida a votación en el Senado de la República.

Con estas modificaciones se establece que, para ser presidenta o presidente, gobernador o gobernadora, jefe o jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se requiere, además de ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley.

En ese sentido, el senador coahuilense afirmó que está dispuesto a renunciar a la nacionalidad española, lo cual lo dejaría en posibilidades de aspirar a contender por la gubernatura de Coahuila en el año 2029.

Por lo pronto, según ha trascendido, Luis Fernando Salazar podría participar el próximo año como candidato de Morena a la alcaldía de Torreón.

Salazar no es el único senador por Coahuila que tiene la doble nacionalidad. Su compañera Cecilia Guadiana tiene, además de la mexicana, la nacionalidad estadounidense, según lo admitió ella misma. (El Heraldo de Saltillo)