Expone Javier Díaz logros de Saltillo en seguridad, inversión, competitividad y desarrollo económico en el North Capital Forum 2026  

Participó en el panel de Competitividad Industrial de América del Norte, donde dio a conocer que de acuerdo con el INEGI Coahuila es el estado más seguro del país y Saltillo la capital más segura de México

Ciudad de México.- Junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Javier Díaz González participó en el North Capital Forum 2026, NCF26, evento en el que expuso la grandeza de Saltillo y Coahuila en materia de seguridad, inversión, competitividad y desarrollo económico, ante cerca de 900 participantes y 200 ponentes de México, Estados Unidos y Canadá.

El North Capital Forum es el principal encuentro de la comunidad de América del Norte, organizado por la U.S.-Mexico Foundation, con el objetivo de generar diálogo y propuestas sobre el futuro de América del Norte, bajo la visión de “The North American Way”, enfocada en fortalecer la integración y prosperidad compartida de la región.

Javier Díaz González participó en el panel de Competitividad Industrial de América del Norte, donde dio a conocer que de acuerdo con el INEGI Coahuila es el estado más seguro del país y Saltillo la capital más segura de México.

“Impulsamos el modelo de seguridad del gobernador Manolo Jiménez, en total coordinación con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional; en 2 años hemos invertido más de 2 mil 100 millones de pesos y con el Gobierno Federal y el Estado logramos a través del INFONAVIT otorgar créditos de vivienda para policías, además de políticas públicas como la red ciudadana de seguridad con 141 mil integrantes, el ChatBot, capacitaciones con el FBI y la acreditación de CALEA”, dijo.

Díaz González destacó además que Saltillo se ha convertido en una ciudad altamente competitiva de acuerdo con el IMCO; con una tasa de formalidad laboral de 72.1 por ciento, entre las más altas del país; y con un promedio de 11.95 años de escolaridad por encima del promedio nacional de 10.83 años.

“Junto con el gobernador Manolo Jiménez, construimos vialidades para acompañar el crecimiento económico y urbano como la ampliación y prolongación de la carretera a Derramadero, en el tramo que conecta la zona urbana con Derramadero y las empresas Stellantis y Daimler Truck, entre otras, así como la conectividad aérea, mediante la disponibilidad de un aeropuerto para pasajeros y carga”, refirió el alcalde de Saltillo.

En materia de desarrollo económico, Javier Díaz mencionó que en 2 años se han instalado 42 proyectos con una inversión de más de 15 mil millones de pesos, entre los que destacan Wuhu Bethel Automotive Safety Systems (WBTL) Planta 2, MAC Hospital, GEMMSA Estructuras Metálicas, S.A., Salva Industrial Park y Centro Médico CHRISTUS MUGUERZA.

“Gracias a ello se han generado 16 mil nuevos empleos, además del impulso a los negocios y fortalecimiento de proveedores locales y apoyo a PyMES. Reforzamos también la vinculación entre gobierno, empresas y universidades para la capacitación, innovación, investigación y desarrollo de talento especializado”, refirió.

El alcalde de Saltillo destacó también que para impulsar la atracción de inversión se trabajó para la simplificación, digitalización y eficiencia en trámites mediante el Trámite Exprés en construcción y apertura de establecimientos mercantiles, así como otras plataformas digitales para reducir tiempos y costos, logrando reducir en 45 por ciento los trámites y servicios.

Mencionó la realización del INNOVA 5.0, una plataforma para impulsar empresas y aprovechar las ventajas del nearshoring; el TechWeek Saltillo 2026, un festival urbano de tecnología, innovación y cultura digital a realizarse en el mes de diciembre; y la construcción de una plataforma para ofertar los parques industriales y su diversidad.

Javier Díaz mencionó que se mantiene una estrecha colaboración con el estado de Texas, formalizando alianzas con la ciudad de Austin para consolidar la relación bilateral para el desarrollo de la región sureste del estado, así como con la Round Rock Chamber, con quien se fortalece la conexión Saltillo-Texas para capitalizar nuevas oportunidades de inversión en tecnología, innovación y manufactura avanzada.

El North Capital Forum, refirió el alcalde, representa una oportunidad para fortalecer los vínculos con líderes empresariales, gubernamentales y diplomáticos de México, Estados Unidos y Canadá.

“El NCF26 constituye una plataforma estratégica para proyectar a Saltillo a nivel internacional y generar oportunidades de cooperación, inversión y vinculación con actores clave de América del Norte”, señaló.

Durante el panel se contó además con la participación de Ernesto Stein, profesor distinguido Universitario en Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey; Francisco González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA); y Marco Rodríguez Huesca, director de Asuntos Externos, Políticas Públicas y Sostenibilidad de Daimler Truck. (El Heraldo de Saltillo)

JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ participó en el panel de Competitividad Industrial de América del Norte, donde dio a conocer que de acuerdo con el INEGI Coahuila es el estado más seguro del país y Saltillo la capital más segura de México.