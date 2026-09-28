Cumple Zapalinamé 30 años como Área Natural Protegida

Es uno de los pocos con que cuenta Saltillo, al que sigue aportando numerosos beneficios ambientales y sobre todo, representa la mayor fuente de agua potable para sus habitantes

El gerente de PROFAUNA Saltillo, Sergio Marines Gómez, dijo que el próximo mes de octubre ese organismo en coordinación con el Gobierno de Coahuila, realizará una serie de festejos para conmemorar los 30 años de la declaratoria de la Sierra de Zapalinamé como Área Natural Protegida.

Indicó que en pocos días se dará a conocer de manera oficial el calendario de actividades por estos festejos, entre los que destaca un día de campo para los benefactores de la Sierra de Zapalinamé en el Cañón de San Lorenzo, donde habrá concursos y otras muchas atracciones, además de que se contará también con la presencia de pobladores de los ejidos que forman parte de la sierra.

Además de celebrar los 30 años del decreto de la Sierra de Zapalinamé como Área Natural Protegida, emitido por el Gobierno del Estado, se estarán también celebrando los 50 años de la primera reunión de PROFAUNA, en la que se definieron los lineamientos para crear esa organización.

“El decreto de Zapalinamé como área Natural Protegida se emitió el 15 de octubre de 1996, empezaremos el día 9 de octubre con un taller de educación ambiental que vamos a hacer en coordinación con el Instituto Tecnológico de Saltillo, el día 10 tenemos un día de campo con donantes que han hecho aportaciones a las labores de conservación de la Sierra de Zapalinamé, a los que entregaremos un reconocimiento, será en el Cañón de San Lorenzo, al que tenemos contemplado llevar también gente de las comunidades para que celebren con nosotros”, señaló.

“El día 22 tendremos también un conversatorio al que estamos invitando a diferentes autoridades para que nos platiquen qué es lo que representa la Sierra de Zapalinamé y lo que viene para el futuro, que ven ellos para los próximos años en la parte de conservación y en otros proyectos, además de otras actividades que estamos también por confirmar y de cuyas fechas y horarios informaremos a través de las redes sociales de la asociación”, agregó.

A 30 años de la declaración de Zapalinamé como Área Natural Protegida, aún quedan muchos retos por enfrentar para conservar este espacio ecológico, que representa uno de los pocos con que cuenta actualmente la ciudad de Saltillo, a la que sigue aportando numerosos beneficios ambientales y sobre todo, representa la mayor fuente de agua potable para sus habitantes.

“Lo que más me ha impactado es la manera en que la gente asume las cosas como algo hecho, por ejemplo, en 1996 nosotros veíamos todas las actividades que realizamos actualmente como un reto muy difícil de lograr, y ahora después de 30 años la gente que lo está viviendo lo ve como un tema que ha existido desde siempre, cuando la verdad es que ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo”.

“Es muy importante pensar en Zapalinamé como un lugar que tenemos que seguir conservando. Cada vez son menos los espacios naturales que tenemos cerca y la Sierra de Zapalinamé es uno de ellos, de enorme valor además, porque sigue proveyendo la mayor parte del agua potable y otros servicios ambientales a la población de Saltillo”, declaró Sergio Marines. (ÁNGEL AGUILAR)