Quedan últimos lugares para inscribirse a la Academia de Policía de Saltillo

La Academia de Policía de Saltillo informó que quedan los últimos lugares para entregar documentos y registrarse para ser cadete de la Policía de Saltillo.

Diana Olivia Estrada Hernández, directora de la Academia, informó que a partir de la próxima semana todos los hombres y mujeres que entregaron documentación comenzarán un proceso de preevaluación, al que le seguirán exámenes y entrevistas.

“El objetivo es reclutar 50 cadetes, esa es la indicación de nuestro alcalde Javier Díaz González y del comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, y la convocatoria ha tenido una gran aceptación”, expresó.

“Quedan pocos lugares, así que el llamado a las mujeres y hombres que deseen participar es que ya no esperen más y se acerquen con su papelería”.

Para ser cadete, detalló Estrada Hernández, las personas interesadas deberán tener 18 años cumplidos y no ser mayores de 40 años, ser de nacionalidad mexicana, contar con preparatoria concluida, no haber estado sujetas a procesos penales por delito doloso y tener buen estado de salud.

Dijo que quienes se integran a la Policía Municipal tienen un sueldo competitivo: 18 mil pesos mensuales libres, además de servicio médico, de pensiones, la posibilidad de hacer una carrera policial de ascensos basada en méritos y, ahora, con acceso a Infonavit.

Para conocer más detalles sobre la convocatoria, la Academia puso a disposición de la ciudadanía los teléfonos 844-412-64-36 o vía WhatsApp al 844-100-94-34.

¿Dónde entrego documentos?

1.⁠ ⁠Academia de Policía ubicada en carretera Saltillo-Torreón #4140, colonia San José.

2.⁠ ⁠Servicio Estatal del Empleo (lunes y jueves), dirección: calle Victoria #608, Zona Centro, de 8:00 a 14:00 horas.

3.⁠ ⁠Junta de Reclutamiento Municipal (martes y miércoles), ubicada en calle Guillermo Purcell #104, Zona Centro, de 7:30 a 14:00 horas. (El Heraldo de Saltillo)