lunes, septiembre 28, 2026
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Ofrecen en Saltillo curso gratuito para familiares de personas con una condición de salud mental

Por
Omar Soto
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Foto: Inteligencia Artificial

El programa «De Familia a Familia» brindará herramientas de acompañamiento y psicoeducación a familiares de personas que viven con alguna condición de salud mental

Con el objetivo de brindar herramientas para comprender y acompañar a personas que viven con una condición de salud mental, se llevará a cabo en Saltillo el programa «De Familia a Familia», un curso gratuito de acompañamiento y psicoeducación dirigido a familiares y seres queridos.

El programa es impulsado por Voz Pro Salud Mental Saltillo, en colaboración con NAMI, Ingenium ABP y Red Voz Pro Salud Mental, y busca fortalecer la comunicación entre las familias, proporcionar conocimientos sobre los diagnósticos y promover también el cuidado de quienes acompañan a una persona con alguna condición de salud mental.

El curso abordará situaciones relacionadas con ansiedad, trastorno límite de la personalidad (TLP), depresión mayor, esquizofrenia, bipolaridad, estrés postraumático, ataques de pánico y patología dual.

«De Familia a Familia» comenzará el 10 de octubre de este 2026, con sesiones programadas de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y está dirigido a familiares de personas que viven con alguna condición de salud mental.

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones de Ranchito del Rey y María Madre Saltillo, ubicadas en José Narro Robles, frente al fraccionamiento La Toscana.

 

¿Cómo participar?

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información y realizar su registro a través de WhatsApp en el número 866 218 2849. El curso no tendrá costo para los participantes.

«Va dirigido a familiares de quienes tienen alguna condición de salud mental, es un taller psicoeducativo para apoyar a quienes tienen un diagnóstico de trastorno bipolar, depresión severa, trastorno depresivo, algún tema de ansiedad o algún tema de diagnóstico psiquiátrico junto con adicción», detalló Jorge Salvador Guzmán, párroco de San Pablo Apóstol en Saltillo e impulsor del proyecto. (OMAR SOTO)

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