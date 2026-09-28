Tras éxito de la “Venta Nocturna”, alista Administración Fiscal de Coahuila más promociones para el Buen Fin

El titular de la Administración Fiscal de Coahuila, José María Morales Padilla, dijo que después del éxito que representó la llamada “Venta Nocturna”, que se organizó para permitir a los propietarios de vehículos regularizarse en el pago de diversas obligaciones de control vehicular, se están analizando otras promociones y estímulos que se ofrecerán próximamente con motivo de la campaña del Buen Fin 2026.

El funcionario dijo que durante esta Venta Nocturna fue posible recaudar 234 millones de pesos de recaudación, lo que representa un ingreso de suma importancia para Coahuila por lo cual, manifestó un especial agradecimiento por su participación a estos contribuyentes.

Recordó que quienes hayan impreso sus formatos de pago en la Venta Nocturna tienen todavía hasta este 30 de septiembre para poder aprovechar los beneficios ofrecidos en esta última.

“Estamos evaluando qué pasara en el Buen Fin y también qué pasará en los primeros meses del año que entra en cuanto a estímulos y demás, pero lo que hay que destacar ahorita es que esta venta nocturna fue todo un éxito”, señaló Morales Padilla.

“Fueron 80 mil vehículos los que pagaron en los tres días de la Venta Nocturna que insisto fue un éxito, nosotros esperábamos prácticamente la mitad, la recaudación fue de 234 millones de pesos y creo que fue un gran apoyo instrumentado por nuestro gobernador el ingeniero Manolo Jiménez Salinas para apoyar la economía de las familias”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)