Seguirán en la cárcel el ex secretario del Ayuntamiento de Torreón y su esposa

Son acusados por su posible participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada

Ciudad de México.- Por su posible participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, el ex secretario del Ayuntamiento de Torreón, José Elías «N», su esposa Martha «N», José Feliciano «N», Farid «N» y Georgina «N» fueron llevados a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR).

En continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba suficientes ante el juez que calificó de legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió tres meses para la investigación complementaria.

Martha «N» y Georgina «N», deberán permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 «CPS Femenil Morelos» mientras que José Elías «N», José Feliciano «N» y Farid «N» en el Centro Federal de Readaptación Social No. 13 «CPS Oaxaca».

La investigación comenzó en noviembre de 2025, con motivo de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) derivada de una acusación que en contra del ex funcionario de Torreón hiciera el senador Luís Fernando Salazar.

Hace unos días, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron una orden de cateo y aseguraron a Martha «N», José Elías «N», Farid «N» y José Feliciano «N»; posteriormente, a Georgina «N». (El Heraldo de Salillo)