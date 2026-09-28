Pone AIERA a prueba capacidad de respuesta de brigadas industriales

La Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) llevó a cabo la Activación de Empresas CLAM 2026, ejercicio enfocado en fortalecer la preparación y coordinación de las brigadas que integran el Comité Local de Ayuda Mutua, ante posibles situaciones de emergencia dentro de la zona industrial.

Diego Gándara Cavazos, presidente de AIERA, destacó que estas prácticas permiten evaluar la capacidad de reacción de los participantes y, al mismo tiempo, mantener una comunicación efectiva entre las compañías que forman parte del organismo empresarial.

En esta ocasión, Química y Farmacia fungió como empresa anfitriona de la actividad, abriendo sus instalaciones para el desarrollo del ejercicio. AIERA reconoció además la participación de las compañías y brigadistas que se sumaron a la activación, al considerar que su involucramiento resulta fundamental para consolidar una cultura preventiva en el sector industrial.

Gándara Cavazos señaló que AIERA continuará promoviendo este tipo de ejercicios entre las empresas de Ramos Arizpe, con el propósito de mantener actualizados los mecanismos de actuación y favorecer una respuesta conjunta ante contingencias.

“El trabajo del CLAM permite sumar capacidades y fomentar la colaboración como parte de las medidas de prevención y seguridad en la comunidad industrial”, señaló. (EDUARDO SERNA)