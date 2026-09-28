Inicia EMAS renovación de drenaje en bulevar Analco en Ramos Arizpe

La Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS) de Ramos Arizpe inició trabajos para sustituir un tramo de la línea de drenaje sanitario en el bulevar Analco, al poniente de la ciudad, como parte de las acciones destinadas a mejorar la infraestructura de este sector.

Nicanor Aguirre Flores, director general de EMAS, informó que esta primera etapa contempla la renovación de aproximadamente 100 metros de tubería, comenzando a la altura de la calle Juchitán, en el punto donde inicia el puente vehicular Analco.

“Estamos iniciando con una primera etapa sobre el bulevar Analco. Se trata de sustituir un tema que se tenía muy pendiente y que, dentro de los proyectos a realizar hemos comenzado. Ya la tubería que presenta daños y que requiere ser renovada para mantener en mejores condiciones el funcionamiento de la red de drenaje en esta zona”, indicó.

Para la ejecución de las labores fue destinada una cuadrilla integrada por ocho trabajadores de la empresa municipal, quienes cuentan con el apoyo de maquinaria pesada para realizar las excavaciones, retirar la infraestructura afectada y colocar la nueva tubería.

“Los trabajos no terminarán únicamente con estos primeros 100 metros; tenemos contemplado continuar por etapas durante los próximos meses. La intención es avanzar sobre esta vialidad hasta llegar al bulevar Mariano Morales y completar estas intervenciones antes de que concluya el año”.

Aguirre Flores señaló que las labores se desarrollarán de manera gradual debido a la magnitud de la intervención y al movimiento de maquinaria requerido. EMAS mantendrá los trabajos en el sector durante las siguientes etapas con el propósito de reemplazar los tramos deteriorados y reducir el riesgo de futuras afectaciones en la red sanitaria. (EDUARDO SERNA)