Destacan alumnos del CECyTEC Ramos Arizpe en Festival Regional de Arte y Cultura

Estudiantes del CECyTEC “Felipe Santiago Carrillo Puerto” ubicado en Ramos Arizpe tuvieron una destacada actuación en el Festival Regional de Arte y Cultura 2026 de la Región Sureste, al obtener primeros lugares en distintas disciplinas artísticas y avanzar a la siguiente etapa de la competencia, informó Emmanuel González Martínez, director del plantel ubicado en el Parque Industrial Santa María.

Entre los resultados destacó José Luis Macías Sánchez, quien conquistó el primer lugar en dibujo, bajo la asesoría de la maestra Claudia Tovar. Asimismo, Jesús Alejandro Vélez Lucio consiguió el segundo sitio en poesía, acompañado por la maestra Alejandra Valdés, mientras que Zuriel Abdias de la Cruz Mendoza obtuvo segundo lugar en escultura, con la asesoría del maestro Gerardo Collazo.

En fotografía, José Miguel Estrada Deantes logró el tercer lugar con el acompañamiento de la maestra Eva Rivera. González Martínez señaló que estos reconocimientos reflejan no solamente las capacidades artísticas de los jóvenes, sino también el trabajo que se realiza dentro del plantel para abrir espacios en los que puedan desarrollar habilidades más allá de su preparación académica.

“Para nosotros representa un gran orgullo ver a nuestros estudiantes destacar en diferentes expresiones artísticas. Detrás de cada resultado existen muchas horas de preparación, disciplina y creatividad, pero también un importante acompañamiento de sus maestros. Queremos que nuestros jóvenes encuentren en el CECyTEC espacios para descubrir y desarrollar todo su talento”, expresó el director.

El plantel reconoció además el trabajo del Club de Arte, impulsado por el maestro Genaro Loera, así como la participación de la maestra Eva Rivera y de los docentes que fungieron como asesores. En total, nueve estudiantes ganadores representarán al plantel en la etapa estatal de Arte y Cultura, programada para el próximo 5 de octubre en el Paraninfo del Ateneo Fuente.

“Ahora viene un nuevo reto y nuestros alumnos tendrán la oportunidad de representar nuevamente a la institución. Los primeros lugares de la etapa estatal conseguirán su pase al Nacional, que se realizará en Durango del 12 al 16 de octubre. Confiamos en que seguirán dando su mayor esfuerzo y poniendo en alto el nombre de nuestro plantel y de Ramos Arizpe”, agregó González Martínez. (EDUARDO SERNA)