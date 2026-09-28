Lluvias, descargas eléctricas y rachas de viento se prevén este lunes en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este lunes se prevé cielo parcialmente nublado a nublado en Coahuila, con lluvias e intervalos de chubascos que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para Coahuila se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, que podrían generar encharcamientos, principalmente en zonas bajas, así como reducción de la visibilidad durante los periodos de mayor intensidad. Estas condiciones se deben a la presencia de canales de baja presión e inestabilidad atmosférica sobre el interior del país.

Durante la tarde se espera ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en la entidad. Asimismo, se prevé viento de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, que podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios publicitarios y otras estructuras susceptibles de resultar afectadas.

Durante las últimas 24 horas, el Servicio Meteorológico Nacional reportó temperaturas máximas de 39.7 °C en Piedras Negras y San Juan de Sabinas, reflejo de las condiciones de calor que prevalecen en algunas zonas del Estado.

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado recomienda a la población:

* Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas susceptibles de inundación.

* No intentar atravesar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

* Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas y descargas eléctricas.

* Alejarse de árboles, postes, cables y otras estructuras que pudieran resultar afectadas por las rachas de viento.

* Extremar precauciones al conducir debido a la reducción de visibilidad, pavimento mojado y posibles encharcamientos.

* Mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor temperatura.

* No arrojar basura en la vía pública, a fin de evitar obstrucciones en el sistema de drenaje.

* Mantenerse atento a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil Estatal y autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)