Obtiene FGR vinculación a proceso en contra de ex servidores públicos de Coahuila

Por su posible participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, José Elías “N”, Martha “N”, José Feliciano “N”, Farid “N” y Georgina “N” fueron llevados a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR).

En continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba suficientes ante el juez que calificó de legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió tres meses para la investigación complementaria.

Martha “N” y Georgina “N”, deberán permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 «CPS Femenil Morelos» mientras que José Elías “N”, José Feliciano “N” y Farid “N” en el Centro Federal de Readaptación Social No. 13 “CPS Oaxaca”.

La investigación comenzó en noviembre de 2025, con motivo de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Hace unos días, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron una orden de cateo y aseguraron a Martha “N”, José Elías “N”, Farid “N” y José Feliciano “N”; posteriormente, a Georgina “N”.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. (El Heraldo de Saltillo)